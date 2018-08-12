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Bakan Yardımcısı Eldemir, Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir: - "Türkiye'nin sağlık turizmi veya sağlık hizmetlerini, bu hizmetlerin daha pahalı olduğu ülkelere ihracat yapar gibi satmayı hedefliyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Türkiye'nin sağlık turizmi veya sağlık hizmetlerini, bu hizmetlerin daha pahalı olduğu ülkelere ihracat yapar gibi satmayı hedefliyoruz." dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Eldemir, Sağlık Bakanlığının yatırımlarını incelemek üzere geldiği kentte sağlık alanında iki büyük yatırımlarının olduğunu ifade etti. Eldemir, bunlardan birincisinin Yunus Emre diğerinin ise Şehir Hastanesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Devlet Hastanesinin inşaat kısmı tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından taşınma öncesinde kalan ufak tefek işler tamamlanıyor. Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığımızla özel sektörün, kamu-özel sektör işbirliğiyle yapmış olduğu bir hastane. 2015 yılında burayla ilgili sözleşme yapılmış. 3 yılda tamamlanıp buranın hizmete alınması planlanmış. Şu an itibarıyla neredeyse işletmeye hazır halde. Buradaki süresini doldurmadan tamamlanmış. Bu da şu anlama geliyor. Eskişehir'e vermiş olduğumuz sözleri daha erken gerçekleştirmiş olacağız. Bugün genel sağlık verilerine baktığımız zaman yapılan yatırımlarla Eskişehir'in Türkiye ortalamalarından daha ileride olduğunu gördük."

- "5 yıldızlı bir otel konforunda sağlık hizmeti sunma gayreti içinde olacağız"

Eldemir, şu ana kadar 5 şehir hastanesinin hizmete alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın bir hafta önce külliyede açıklamış olduğu 100 günlük eylem planı içinde 4 hastanenin açılışı bulunmakta bunların arasında Eskişehir Şehir Hastanesi de var. Bunları bölge hastanesi olarak görmek lazım. Burada adeta 5 yıldızlı bir otel konforunda sağlık hizmeti sunma gayreti içinde olacağız. Çünkü biz şuna inanıyoruz, aziz milletimiz hizmetin en iyisine layık. Sadece milletimiz mi hizmet alacak? Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde çok güzel hedeflerimiz var. Türkiye'nin sağlık turizmi veya sağlık hizmetlerini, bu hizmetlerin daha pahalı olduğu ülkelere ihracat yapar gibi satmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağız."

Eldemir'e, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve kurum müdürleri eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir

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