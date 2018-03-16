Kırşehir’e İl Danışma Kurulu toplantısı ve bir dizi ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Kırşehir Valiliği çıkışında yaptığı açıklamada FETÖ terör örgütünden bakanlıklarda ve valiliklerde açıkta olan personel sayısının 7 bin olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Erdem, Kırşehir Valiliği çıkışında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Malum Fettullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması adına bütün kurumlar gerekli incelemeleri yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımız da çok ciddi kriterler oluşturarak personelinde bu örgüte girmiş, bir şekilde ilişkide olanları ihraç etti. Şu an sanırım hem bakanlık hem valiliklerde 7 bin kadar açıkta olan var. Onun dışındakilerin bir kısmı yargıdan Bylock’la bilhassa takipler var. Bunların netleşmesini bekliyoruz. Tabii ki, masumiyeti anlaşılan bu örgütler ilişkisinin olmadığı anlaşılanlar da bakanlığımız üzerinden veya komisyon üzerinden dönecekler. Bakanlık üzerinden dönüşlerinden biz artık komisyon tarafından yapılması için sevk ediyoruz. Bu konuda bir sıkıntı olduğunu da düşünmüyorum."