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Bakan Yardımcısı Şahin, son gününde öğrencilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Avrupa Bakan Yardımcısı Ali Şahin, görevinin başında geçirdiği son gününde Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.Uludağ Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen ‘Türkiye: Kadim Medeniyet, Küresel Misyon’ etkinliğinin konuğu Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin oldu.

Bakan Yardımcısı Şahin, son gününde öğrencilerle bir araya geldi

Avrupa Bakan Yardımcısı Ali Şahin, görevinin başında geçirdiği son gününde Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Uludağ Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen ‘Türkiye: Kadim Medeniyet, Küresel Misyon’ etkinliğinin konuğu Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin oldu. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşan Bakan Yardımcısı Ali Şahin, kendisi için çok özel bir gün olduğunu söyledi. Ali Şahin konuşmasında, “Benim için iki açıdan çok özel bir gün yaşıyorum. Birincisi benim bakan yardımcısı olarak bugün son günüm. Son günümü sizin gibi müstesna bir topluluk ile geçiriyor olmak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. İkincisi ise gerçekten sanki bütün bir bölgenin, bütün bir Türkiye’nin her coğrafyasından çiçeği bir araya toplamışlar gibi bir his oluştu içime. Böylesine güzel bir buluşma için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için müstesna ve çok güzel bir gün oldu” dedi.
Bakan Yardımcısı Ali Şahin, konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Şahin, “Dünyada bir merhamet ve kaba kuvvet mücadelesi var. Sizler bugüne kadar merhametin ve paylaşmanın temsilcisi oldunuz. Onları temsil ederek bugün yeryüzünde varız. Eğer önümüzdeki çağa meydan okumak istiyorsak, kaba kuvvetin yerine merhameti, sömürünün yerine paylaşımı koymak istiyorsak, kendimizi keşfetmemiz ve yeniçağa göre kendimizi tanımamız gerekiyor. Lütfen kendimizi keşfedelim. Kim olduğumuzu ve yeryüzünde neyi temsil ettiğimizi lütfen öğrenelim. Bu kendimiz için atacağımız en büyük adım olacaktır. İkincisi hayatınıza mutlaka iyiliği merkez olarak alın. Şunu bilin ki iyilik Allah’ın herkese nasip etmeyeceği bir haslettir. Eğer bunu yaparsanız, önünüze bütün kapıların açıldığını göreceksiniz. İnsanları kategorize etmeyin ve ayrım yapmayın” diye konuştu.
UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce’nin ve şehir protokolünün de takip ettiği programda Bakan Yardımcısı Şahin’e öğrenciler tarafından günün anısına tablo hediye edildi.

Bakan Yardımcısı Şahin, son gününde öğrencilerle bir araya geldi

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