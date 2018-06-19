Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, CHP'nin eğitim sistemi ile ilgili vaatlerine ilişkin, "Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitim ne de dünyanın gittiği yönle hiçbir alakası yok." dedi. Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim vaatleri arasında "4+4+4 eğitim sisteminin kaldırılarak yerine 1+8+4 şeklindeki modele geçileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirme yapması istenen Yılmaz, "Muharrem İnce ne demek istiyor? Birinci sınıftan başlayacaksın, sekizinci sınıftan çıkacaksın ve bu arada hiçbir kesinti ve yönlendirme de olmayacak. Bu çağdaş eğitime, bilimsel eğitime aykırı. Bu Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı." diye konuştu. Kanundaki öğrenciyi yönlendirmenin ilköğretimde başlayacağı, ortaöğretimde devam edeceği hükmü bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Bilimsel eğitim, ilköğretimden hatta ana sınıfından başlar. Hangi çocuğun güzel sanatlara yatkınlığı var, spora yatkınlığı var, yeteneği var, bunların bırakın ilköğretimi, okul öncesi eğitimde başlaması lazım. Bu ne diyor? Sırf meslek liselerinin, 28 Şubat zihniyetinin günümüze taşınması, hortlaması ama bunu söyleyemiyorlar. Üstü kapalı bunu söylüyorlar. Türkiye'deki bilimsel çağdaş eğitimin gerektirdiği yönlendirmenin 15 yaşından sonraya bırakılmasını istiyorlar. 15-16 yaşından sonra hangisinin eline anahtar vereceksiniz, hangisine tornanın önüne geç de tornayı yap diyeceksiniz?" ifadesini kullandı.

- "100 kişiden 12 kişinin tercihine bile sabır gösteremiyorlar" Meslek eğitiminin, uygulanan eğitim modeliyle 28 Şubat'ta öldürüldüğünü ifade eden İsmet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi biz onların hatalarını, kusurlarını giderebilmek için 'meslek eğitimi memleket meselesidir' dedik, katsayı adaletsizliğini de kaldırdık. İyi bir yolda devam ediyoruz. Ama bunların problemi nedir? İstiyorlar ki bu ülkenin insanlarına, evlatlarımıza kendi değerlerimizi öğretmeyelim. Ne olacak? İmam hatip ortaokullarını kapatacaklar, hafızlık projeleri ortadan kalkacak. Çünkü hafızlık ortaokuldan başlatılıyor. 'Çocukların Kur'anı Kerim öğrenmesi 15-16 yaşından sonraya kalsın' demek... Milletin değerleriyle niye kavga edersin? Türkiye'de 100 kişiden 12 kişi çocuklarını imam hatibe gönderiyor. Sen göndermiyorsun evladını, ama bırak gönderen vatandaşın bu demokratik hakkına saygı göster, önüne engel koyma. Kendisinin çocuğuna 'zorla gönder' diyen de yok. 100 kişiden 12 kişinin tercihine bile sabır gösteremiyorlar, tahammül edemiyorlar, dayanamıyorlar. Özü bu. Bunun bilimsellikle alakası yok, bunun çağdaşlıkla alakası yok."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "zorunlu eğitim yaşını 3 yaşına düşürdük" açıklamasını aktaran Yılmaz, "Bu ne diyor? 'Zorunlu eğitim yaşını 70 aya çıkardık' diyor. Dünya gider Mersin'e bunlar gider tersine. Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitim ne de dünyanın gittiği yönle hiçbir alakası yok." dedi. - "Milletin hata yapacağını düşünüyorlar" Bakan Yılmaz, CHP'nin "yeniden parlamenter sisteme dönme" vaadine ilişkin, "Bu 'millete güvenemiyoruz' demek. Milletin hata yapacağını düşünüyorlar, milletin, doğru kimseyi seçemeyeceğini düşünüyorlar. Bunlar, bu milleti yetersiz görüyorlar, yani seçkinci tavır. Kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar, geri kalanı maraba. Marabanın hakkı olmaz. Maraba hakkını, ağa, bu sahipler ne kadar lütfederse ancak o kadar kullanabilirler. Bu parlamenter rejimden millet hükümetine geçilmesine kendileri rıza göstermediklerinden sanıyorlar ki 'milletin de hakkı yok' diyorlar. Dolayısıyla millete sormak lazım, (sana güvenmeyene güvenir misin?)" değerlendirmesini yaptı.

- "Çağdaş ülkelerdeki kriterleri yakaladık" Muhalefet partilerin temsilcilerinin milli eğitim politikaları ile ilgili vaatlerini oluştururken Bakanlık yetkilileriyle görüşüp görüşmedikleri sorulan Yılmaz, "Benimle görüşmediler, müsteşarımla, üst düzey yöneticilerimizle görüşmediler. Muharrem İnce öğretmen kökenli olduğu için herhalde hepsini bildiğini düşünüyor. Vaatlerinin hiç birisinin tutarlılığı da yok." dedi. "(Köy okullarını açacağız, birleştirilmiş sınıfları kaldıracağız) diyor. Biri diğeri ile çelişir." ifadesini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti: "Köy okullarında eğer siz 4-6-8 öğrenciyle eğitim yaparsanız, öğrencilerin eğitimini, sosyal gelişimini eksik bırakmış olursunuz. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim, sadece Türkiye'de yapılmıyor. Fransa'da da Amerika'da da Avustralya'da da var, dünyanın birçok ülkesinde var. Hatta bazıları, bu model öğrenciler arasında dayanışmayı da artırdığından sosyalleşme başarısına büyük katkı sağladığını söylüyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Hacettepe'de bir danışmanı var, 'CHP yanlış yerden girdi, birleştirilmiş sınıflar başarısızlık veya ikinci sınıf bir eğitim değil aksine diğerlerinden daha iyi yönlerle öğretmene bağlı olmak gibi iyi bir alandır' diyor. 'Taşımalı eğitimi de kaldıracağım' diyor. Taşımalı eğitimi kaldıracağım diyorsan köy okullarına mecbursun, köy okullarına mecburum dersen birleştirilmiş sınıflara mecbursun. Biz geldiğimizde 688 bin öğrenci birleştirilmiş sınıflarda eğitim alırken biz bunu 165 bin 870'e düşürdük.

İddiamız şu; Her alanda geçmiş dönemden çok iyi yaptık. Biz 584 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Şimdi 25 bin öğretmen atamasını da eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Bugün gördüğümüz üç öğretmenden ikisini biz atadık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı biz geldiğimizde 28'di, biz bu rakamı 17'ye düşürdük. Çağdaş ülkelerdeki kriterleri yakaladık. Fransa ve İtalya'da ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bizden yüksek. Doğru olmayan beyanlarla, bilimsel eğitimle de bilimsellikten de uzak vaatlerle vatandaşımızın karşısına çıkıyorlar. Bunların Türkiye'de uygulanabilirliği yoktur." - "Bütün eğitim ücretsiz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) meslek liselerinin açılmasına dönük vaadine ilişkin Yılmaz, "Biz OSB'lerde meslek liselerini açtık ve buralardaki öğrencilerimize 4 bin-7 bin lira arası destek veriyoruz. Özel sektör tarafından açılan okullara da destek vermeye başladık. 40 binin üzerindeki öğrencimiz destek alıyor." diye konuştu.