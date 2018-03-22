Bakan Yılmaz: Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız (3)

'TEŞKİLAT ÇALIŞACAK'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, yaptığı konuşmada partinin başarısını teşkilata borçlu olduklarını belirterek, "Teşkilat olmazsa başarı gelmezdi. Milletimiz hiçbir zaman yanlış yerde durmadı. Milletin terazisinin şaştığı hiç görülmedi. Siyaset çalışmaktır, çalışmadan olmuyor, teşkilat çalışacak. Siyaset çalışacak, yereldeki, merkezdeki temsilcileri çalışmadan olmaz. Çalışan kimse hem izzete hem de şerefe kavuşur. Milletimiz bugüne kadar milletvekillerini seçiyordu. Parlamenter hükümet vardı. Ancak artık hükümet millet kuracak. Parlamenter hükümet sisteminden millet hükümet sistemine geçiyoruz" dedi.

'DAHA DEMOKRATİK SİSTEM GELDİ'

Kendilerinin de ilk önce yüzde 34 oy ile hükümeti yönettiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra yüzde 47, ardından yüzde 49 oy aldıklarını hatırlatarak, "Bundan sonra yüzde 34 oy alıp hükümeti yönetmek mümkün mü? 34 ile yönetmek mi demokratik, yoksa 50 artı 1 oyla yönetmek mi daha demokratik? Millet sadece yasamayı yapıyordu, artık 'Kudret sende' diyoruz. Yasamayı ve yürütmeyi de millete verdik. Bu sistem daha uzlaşmacıdır. Yüzde 50 artı 1 oy almak mümkün değil. Başka partilere de 'millete hizmet yolunda öncelik Türkiye'dir' diyenlerin yürüyeceği kulvar açıldı. Bu Türkiye'ye bir kazançtır. Herkes uzlaşsın bunun ne zararı var" diye konuştu.