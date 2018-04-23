Bakan Yılmaz, çocukları kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün, her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir." dedi.

Bakan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri tek tek selamlayan, sınıflarına ve hedefledikleri mesleklerine ilişkin bilgi alan Yılmaz, koltuğunu bir süreliğine İhsan-Selatin Aras İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal'a devretti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Evlatlarımıza güveniyoruz. Çünkü özgüvenleri çok fazla ve ülkeyi, bayrağını, vatanını seviyorlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinden zerrece taviz vermediler ve bundan sonra da vermeyeceklerdir.

İnanıyoruz ki Türkiye, Kızılelma'sı olan çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine mutlaka evlatlarıyla çıkacak. Bugün, her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir." diye konuştu.