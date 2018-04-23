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Bakan Yılmaz, çocukları kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Bugün, her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün, her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir." dedi.

Bakan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri tek tek selamlayan, sınıflarına ve hedefledikleri mesleklerine ilişkin bilgi alan Yılmaz, koltuğunu bir süreliğine İhsan-Selatin Aras İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal'a devretti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Evlatlarımıza güveniyoruz. Çünkü özgüvenleri çok fazla ve ülkeyi, bayrağını, vatanını seviyorlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinden zerrece taviz vermediler ve bundan sonra da vermeyeceklerdir.

İnanıyoruz ki Türkiye, Kızılelma'sı olan çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine mutlaka evlatlarıyla çıkacak. Bugün, her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir." diye konuştu.

Yılmaz gençlerin, milli değerleri benimseyecek, onlarla gurur duyacak ve evrensel değerleri de yine kendisine mal etmeyi başaracak inançta ve yetenekte olduğunu vurguladı.

Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ilk Meclis’in büyük kahramanlarını rahmetle, şükranla yad ettiğini ifade eden Yılmaz, "Kurduğunuz Cumhuriyet emin ellerdedir, inşallah gençlerimizle birlikte bugünümüz dünden daha güçlü, gençlerimizle birlikte bu ülkenin yarınını da çok daha güzel yapacağız. Her geçen 98 yılda aziz milletin bu çok iyi yetişmiş evlatlarıyla birlikte çok daha büyük başarılara imza atacak ve 21. yüzyılı sizlerle birlikte Türkiye'nin yüzyılı yapacağız." dedi.

- "Kariyer günleri"nin yaygınlaştırılmasını istedi

Bakan Yılmaz'ın koltuğunu devralan Gizem Ünal da sözlerine bayramı çocuklara armağan eden ve tüm dünya çocukları ile paylaşmalarını sağlayarak kendilerine büyük mutluluk yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlere rahmet dileyerek başladı.

Atatürk'ün, "bugünün küçükleri yarının büyükleri" diyerek çocuklara verdiği önemi gösterdiğine işaret eden Ünal, "Bizler de burada sevincimizi ve coşkumuzu yerine getirirken sorumluluklarını yerine getiren, araştıran, üreten, düşünen, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler olarak bize verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz." değerlendirmesini yaptı.

Ünal'ın okullara çeşitli mesleklerden temsilcilerin gelip tanıtım yapmasını istemesi üzerine Bakan Yılmaz, okullarda düzenledikleri "kariyer günleri"nin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Öğrenciyi konuşması dolayısıyla tebrik eden ve "Hiç kimse bundan daha güzel bir konuşma yapamazdı." değerlendirmesini yapan Bakan Yılmaz'ın bu sırada duygulandığı görüldü.

Programda Adem-Bilhan Uysal İlkokulu öğrencisi Elif Gülsüm Kuşkapan ve Osman Hamdibey Ortaokulu öğrencisi Kayra İza Avcı, Aşık Veysel'e ait "Kardeşim" şiirini seslendirdi.

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