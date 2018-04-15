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Bakan Yılmaz, dünya çapında başarı gösteren öğrenciyi kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde ön sıralarda yer alan ABD'deki John Hopkins Üniversitesinin Olağanüstü Yetenek Araştırması için düzenlediği sınavda üstün başarı göstererek eğitim programına dahil edilen 11 yaşındaki Ilgaz Altınören'i kutladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde ön sıralarda yer alan ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Yetenek Merkezinin (CTY) Olağanüstü Yetenek Araştırması (SET) için yaptığı sınavda üstün başarı göstererek, eğitim programına dahil edilen 11 yaşındaki Ilgaz Altınören'i kutladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yılmaz, dünya çapında başarı gösteren Ilgaz'ın babası Gökhan Altınören'i telefonla aradı.

Bir öğrencinin başarısının sadece okulun çabasıyla ve öğretmenlerle olamayacağını ifade eden Yılmaz, "Aile olarak mutlaka sizin sağladığınız huzur ortamı ve destek ile mümkün olabilir. Bu yüzden bütün aile bireylerinizi tebrik ediyorum, başarılarının artarak devamını diliyorum." dedi.

Bakan Yılmaz, ayrıca aileye yardım gereken bir konu olup olmadığını sordu.

Dünya genelinde önemli şirketlerin kurucularının da aralarında bulunduğu yüzlerce başarılı girişimcinin eğitim aldığı CTY, çocukların ihtiyaç duydukları zorlayıcı eğitimlerde yol gösterirken, onları anlayan arkadaşlar, mentorlar, öğretmenler bulmalarını sağlayarak, mutlu ve güvenli bir çevrede büyümelerine yardımcı oluyor.

CTY'nin bir kolu olarak çalışan SET, üstün yetenekli çocukların arasından "dahi" seviyesindeki yetenekleri, genç yaşta keşfederek, sahip oldukları potansiyelin tamamını kullanabilmeleri için gerekli eğitim fırsatlarına ulaşmalarına destek olmak amacıyla geliştirildi.

Programa kabul edilmek için 13 yaşın altındaki öğrencilerin, uluslararası SET sınavında matematik veya sözel alanların birinde olağanüstü bir başarı göstererek, 700'ün üzerinde puan alması gerekiyor.

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ılgaz Altınören John Hopkins Üniversitesi milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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