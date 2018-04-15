Bakan Yılmaz, dünya çapında başarı gösteren öğrenciyi kutladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde ön sıralarda yer alan ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Yetenek Merkezinin (CTY) Olağanüstü Yetenek Araştırması (SET) için yaptığı sınavda üstün başarı göstererek, eğitim programına dahil edilen 11 yaşındaki Ilgaz Altınören'i kutladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yılmaz, dünya çapında başarı gösteren Ilgaz'ın babası Gökhan Altınören'i telefonla aradı.

Bir öğrencinin başarısının sadece okulun çabasıyla ve öğretmenlerle olamayacağını ifade eden Yılmaz, "Aile olarak mutlaka sizin sağladığınız huzur ortamı ve destek ile mümkün olabilir. Bu yüzden bütün aile bireylerinizi tebrik ediyorum, başarılarının artarak devamını diliyorum." dedi.

Bakan Yılmaz, ayrıca aileye yardım gereken bir konu olup olmadığını sordu.

Dünya genelinde önemli şirketlerin kurucularının da aralarında bulunduğu yüzlerce başarılı girişimcinin eğitim aldığı CTY, çocukların ihtiyaç duydukları zorlayıcı eğitimlerde yol gösterirken, onları anlayan arkadaşlar, mentorlar, öğretmenler bulmalarını sağlayarak, mutlu ve güvenli bir çevrede büyümelerine yardımcı oluyor.