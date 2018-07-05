Bakan Yılmaz eğitim yatırımlarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğer Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracaksak, bilgi ekonomisine ulaştıracaksak, Türkiye’de demokrasiyi yerleştireceksek bunun tek yolu vardır: Nitelikli, kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliği temelinde bir eğitimi 81 milyon vatandaşımızın evlatlarına sağlamak." dedi.
59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılmak için Konya'ya gelen Yılmaz, program öncesi Vali Yakup Canbolat ve beraberindeki heyetle bazı açılış programlarına katıldı.
Yunak ilçesinde yapımı tamamlanan Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış kurdelesini kesen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de son 16 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli mesafeler katedildiğini söyledi.
Ülkede en büyük hizmetin eğitimde yapıldığını ve bu hizmetlerin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Aldığımız noktadan geldiğimiz noktaya bakarsak aradaki mesafeyi görürüz. Aldığımız noktada, Türkiye’de öğretmen yok, okul yok, derslik yoktu.” ifadelerini kullandı.
Geçmişte, derslik başına düşen öğrenci sayısının da fazla olduğunu ve o dönemde eğitimde kaliteden bahsedilemeyeceğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"Kaliteli eğitimden bahsedebilmek için sınıflardaki öğrenci sayısını makul hale getirmek lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Yatırım yapmak lazım, yeni okullar yapmak lazım, işte bu içinde bulunduğumuz okullar gibi. Bir okul da kendiliğinden olmaz, kaynak ayırmak lazım. Bu hükümetin eğitime verdiği önemin derecesini görmenin en önemli göstergesi, bütçeden ne kadar kaynak ayırdığı. 2002’de eğitime ayrılan miktar 10,5 milyar lira bile değil. Bu yıl eğitime ayırdığımız miktar 134 milyar 727 milyon lira. Kaç kat büyümüş? 13 kattan daha fazla."
Hükümet bütçesinin yüzde 18’inden fazlasının sadece eğitime ayrıldığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
"Eğer Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracaksak, bilgi ekonomisine ulaştıracaksak, Türkiye’de demokrasiyi yerleştireceksek bunun tek yolu vardır: Nitelikli, kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliği temelinde bir eğitimi 81 milyon vatandaşımızın evlatlarına sağlamak lazım. Gerçekten bunda çok büyük bir aşama kaydettik. 284 binin üzerinde derslik yaptık. Biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36’ydı şimdi 24’e düştü. Konya’da ne kadar? 22 ama bilin ki Bitlis’te de 22, Ağrı’da da 22, Hakkari’de de 22. 584 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirerek öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azalttık. Her 3 öğretmenden 2’si bizim dönemimizde atandı. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde de bu yıl, 25 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz. Toplam 610 bin öğretmen eğitim ailemizle buluşmuş olacak bizim dönemimizde."
Yılmaz, okulların teknolojik altyapısını da güçlendirdiklerini, Fatih Projesi kapsamında 430 binin üzerinde akıllı tahtalarla sınıfları donattıklarını, 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğrencilere ve öğretmenlere dağıttıklarını kaydetti.
Bakan Yılmaz, açılış töreninin ardından Yunak Öğretmenevi’nin de temel atma törenine katıldı. 40 yataklı öğretmen evinin yapımını bir yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini bildiren Yılmaz, okul ve öğretmenevinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
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