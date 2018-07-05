Bakan Yılmaz eğitim yatırımlarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğer Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracaksak, bilgi ekonomisine ulaştıracaksak, Türkiye’de demokrasiyi yerleştireceksek bunun tek yolu vardır: Nitelikli, kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliği temelinde bir eğitimi 81 milyon vatandaşımızın evlatlarına sağlamak." dedi.

59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılmak için Konya'ya gelen Yılmaz, program öncesi Vali Yakup Canbolat ve beraberindeki heyetle bazı açılış programlarına katıldı.

Yunak ilçesinde yapımı tamamlanan Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış kurdelesini kesen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de son 16 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Ülkede en büyük hizmetin eğitimde yapıldığını ve bu hizmetlerin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Aldığımız noktadan geldiğimiz noktaya bakarsak aradaki mesafeyi görürüz. Aldığımız noktada, Türkiye’de öğretmen yok, okul yok, derslik yoktu.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte, derslik başına düşen öğrenci sayısının da fazla olduğunu ve o dönemde eğitimde kaliteden bahsedilemeyeceğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: