Bakan Yılmaz: En büyük yatırımı öğretmene yaptık (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İskenderun'un ardından Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada 'Eğitim değerlendirme toplantısı' gerçekleştirerek, kente eğitim alanında yapılan yatırımları değerlendirip, Vali Erdal Ata'dan da il genelinde sürdürülen projeler konusunda bilgiler aldı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Yılmaz, Hatay'ın eğitim alanında birçok şehirden iyi olduğunu belirterek, imkanları en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

'ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Eğitimde çok iyi bir mesafe alındığı kaydeden Bakan Yılmaz, "Eksiklerimiz var mı? Var. Onda şüphe yok. Ama geçmişe kıyasla bakarsak, eğitimin her alanında çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. İnşallah devlet-millet işbirliğiyle evlatlarımıza bizim aldığımızdan daha iyi bir eğitimi şimdi veriyoruz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama yarının eğitimini de bu günden daha iyi kılmak için de elbirliğiyle çalışıyoruz" dedi.

'HATAY'A 1 MİLYAR 415 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI'