Bakan Yılmaz, Eylül'ün babasını ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara'ya taziye ziyaretinde bulundu. Köye gelen Bakan İsmet Yılmaz'ı, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile aile yakınları karşıladı. Bakan Yılmaz daha sonra taziye çadırına geçerek baba İbrahim Yağlıkara'ya başsağlığında bulundu. Ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, aileye başsağlığı diledi. ‘Ateşin düştüğü yeri yaktığını’ söyleyen Bakan Yılmaz, "Ne söylesek bu ateşin etkisini ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Biraz önce hocamızın okuduğu ayette 'Allah sabredenlerle beraberdir.' Acı büyük, kalplerine sükunet vermesini diliyoruz. İnsan mukaddesatı olandır. Eğer bu yoksa insan diyebilmekte mümkün değildir. Bu olayın bir daha olmaması için herkesin kendi üzerine düşen eğitimde, okulda, ailede ve çevrede mutlaka yapılması gerekenler vardır. Bu yüzden bir daha bu olayların yaşanmaması için söz söyleme hakkı olanların mutlaka söyleyeceklerini dikkate alarak, gerek hükümet olarak gerek meclis olaraktan biz üzerimize düşeni yapacağız. Herkes bu olayın kendi evladına olduğu zaman ne tepki göstermesi gerekiyorsa işte tamda o tepki en doğru tepkidir. Biz ailemizin acısını paylaşıyoruz" dedi. "Bu bir cinnet halidir, aklı başında olan normal bir insanın yapabileceği bir husus değildir" diyen Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir tanımadığınız bilmediğiniz bir yere gitseniz bu olay olsa belki bunu anlayabilirsiniz. Bu olay ise komşu yani tanınan bir kimse. Köy geniş bir ailedir. Dolayısıyla bu geniş ailede herkes birbirini tanır. Daha çok güvende emin yerlerde birbirinin hakkını korur ve gözetir. Dışarı çıktığınız zaman çocuğunuzu komşunuza emanet edersiniz. İnşallah bir daha bu cinnet halinin olmaması için herkesin yapması gerekenler var. Bir Eylül’ü kaybettik, bir başka Eylül’ü kaybetmeyelim."

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-Bakan'ın ziyareti

Mustafa TURAPOĞLU/POLATLI,(Ankara),(DHA)-

