Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs'ün sahibi Türkiye'de yaşayan insanlardır. Filistin sahipsiz değildir." dedi.

Yılmaz, Altındağ Belediyesince Başpınar Mahallesi'nde yaptırılan "Kudüs Parkı"nın açılışına katıldı.

Konuşmasına Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye hizmetleri için teşekkür ederek başlayan Yılmaz, "Parka bu ismin verilmesi bir şeyi gösterdi. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs'ün sahibi Türkiye'de yaşayan insanlardır. Filistin sahipsiz değildir. 'Türk milleti Filistin halkının yanındadır' mesajını vermek için bu parka Kudüs ismini veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, önemli mekanlara Kudüs isminin verilmesiyle gençlerin Kudüs'ün değerini daha iyi anlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'de son 16 yılda her alanda birçok icraat yapıldığını, ülkenin 3 kat büyüdüğünü, buna paralel olarak Altındağ Belediyesinin de her geçen gün geliştiğini anlatan Yılmaz, "12 seçime girdik. 12 seçimde bu aziz millet her zaman kendisine hizmet edenleri bir adım öne çıkardı. 1950'den bu yana bu aziz milletin terazisinin bir defa bile şaştığı görülmemiştir. İşte bu terazi her seçimde olduğu gibi bu seçimde de tarttı, herkese hak ettiğini verdi. Bundan dolayı, aziz milletime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.