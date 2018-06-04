Bakan Yılmaz, sahurda öğrencilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencileriyle sahur yaptı.
Bakan Yılmaz, Sivassporlu eski futbolcu Hayrettin Yerlikaya'nın öğrenci yurdunda kalan Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin birlikte sahur yapma isteğini yerine getirdi.
Öğrencilerle yurdun yemekhanesinde sahur yapan Bakan Yılmaz, burada öğrencilerin sorunlarını dinleyerek, onlarla bir süre sohbet etti.
Programa Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da katıldı.
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