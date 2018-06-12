HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Yılmaz, Sivas'ta 438 TOKİ konutu kura çekimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 438 konutun kura çekimi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.  TOKİ tarafından Yenimahalle'de 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutlar için 4 Eylül Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Bakan Yılmaz, Sivas'ta 438 TOKİ konutu kura çekimine katıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 438 konutun kura çekimi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
TOKİ tarafından Yenimahalle'de 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutlar için 4 Eylül Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kura çekiminde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Toplu Konut İdaresi kura çekimi hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Burada inşaatlar yarı yarıya bitmiş durumda, gelecek yıl Haziran ayında teslim edilecek. Burada evlerden şehit yakınlarımıza veriyoruz, engellilere veriyoruz ve diğer Sivaslı hemşehrilerimize veriyoruz. Bu ana kadar Sivas'ta 8 binin üzerinde toplu konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Allah nasip ederse vatandaşlarımız 'biz toplu konuttan ev almak istiyoruz' derlerse her birisinin taleplerini karşılayana kadar TOKİ Sivas'ta ev yapmaya devam edecektir. Allah sevdiklerinizle bu evlerin içerisinde bayram kutlamayı nasip etsin" dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini yaparak ilk konutun hak sahibini belirledi. Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Yılmaz, Sivas'ta 438 TOKİ konutu kura çekimine katıldıBakan Yılmaz, Sivas'ta 438 TOKİ konutu kura çekimine katıldıBakan Yılmaz, Sivas'ta 438 TOKİ konutu kura çekimine katıldıBakan Yılmaz, Sivas'ta 438 TOKİ konutu kura çekimine katıldı

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!
Beymen'den Antalya'ya yeni mağazaBeymen'den Antalya'ya yeni mağaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.