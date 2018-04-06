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Bakan Yılmaz, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Bakan Yılmaz, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata'nın annesinin cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün hayatını kaybeden Sedat Özata'nın annesi Pempe Özata'nın (70) cenazesi, Gölova ilçesine bağlı Boğazköy'e getirildi.

Özata'nın naaşı, cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bakan Yılmaz'ın yanı sıra, Özata'nın ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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