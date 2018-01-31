Bakan Yılmaz'dan ek öğretmen ataması müjdesi

Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Eğitim Sempozyumu Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı. "Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerin Eğitime Etkisi" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışına katılan Bakan İsmet Yılmaz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Yılmaz daha önce açıklaması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilave olarak Şubat ayı içinde 5 bin öğretmen alımı daha yapılacağını söyledi.
Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı
Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 3 yorum