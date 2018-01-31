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Bakan Yılmaz'dan ek öğretmen ataması müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 13:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitime ataması yapılacak olan 20 bin öğretmene 5 bin ilave öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı.

Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Eğitim Sempozyumu Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı. "Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerin Eğitime Etkisi" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışına katılan Bakan İsmet Yılmaz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Yılmaz daha önce açıklaması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilave olarak Şubat ayı içinde 5 bin öğretmen alımı daha yapılacağını söyledi.

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Milli Eğitim öğretmen ismet yılmaz atama

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
En az 16 yıl okul okumuş insanlara sadaka. Alın size bir beş bin daha
40.000 kişi aldigin zaman 82 le lise mat. atanamadim !! 20.000 alsan ne değişecek. batirdiniz öğretmenlik mi kaldi daha
SAYIN BAKAN TÜM ÖĞRETMEN ÇIKAN MEZUNLARI İŞE AL. . MESLEK OKULLARINII ÇOĞALT. İŞSİZLİK AZALIR, EKONOMİ KALKINIR.. MİLLİ EĞİTİM DÜZELİRSE HERŞEY YOLUNA GİRER. ADINIZ.. ALTIN HARFLERLE YAZILIR..
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