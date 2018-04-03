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Bakan Yılmaz'dan şehit öğretmenin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Açılış ve ziyaretler için Karabük'te bulunan Bakan Yılmaz, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de belediye başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret için Safranbolu'ya geldi.

Şehit öğretmenin babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın ile bir süre görüşen Bakan Yılmaz, aileye Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim ile öğrenciler tarafından yapılan ve içine Bakara Suresi 154. ayetinin işlendiği tabloyu hediye etti.

Bakan Yılmaz'a ziyaretinde eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Ceber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer de eşlik etti.

Bakan Yılmaz daha sonra ilçedeki Ali Baba Anaokulu ile Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

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Karabük milli eğitim bakanı ismet yılmaz Şenay Aybüke Yalçın

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