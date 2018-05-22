Bakan Yılmaz'ın kabulü

Yılmaz, Taha Akgül'ün final maçında çok heyecanlandığını belirterek, "Hakem hataları hep aleyhimize yapılıyor. O yüzden rakibini daha farklı skorlarla yen ki bizlerde rahat izleyelim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yılmaz, Türk güreşinin son yıllarda büyük bir çıkış içinde olduğuna işaret ederek, "Son Avrupa Şampiyonası'nı televizyondan büyük bir heyecanla izledim. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta İstiklal Marşımızı çaldırmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir şey. Tüm takımla gurur duyduk. Alınan sonuçlar gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Aydın ve olimpiyat şampiyonu Taha'yı makamında kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve 6. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Taha Akgül ile bir araya geldi.

Musa Aydın ise Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a kabulünden dolayı teşekkür etti.

Aydın, Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Hedefimiz bir önceki olimpiyatlarda olduğu gibi yine en başarılı federasyon olmak." şeklinde görüş belirtti.

Altyapıya çok önem verdiklerinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 12 madalya alarak bu konuda doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Biz YİBO projesiyle çok ciddi bir altyapı çalışması yapıyoruz. Ayrıca Sivas'ta güreş lisesi mevcut. Fakat bunların sayılarının artması gerekli. Bu konuda sizlerden destek istiyoruz. Tematik okulların sayısı artarsa altyapı konusunda çok önemli bir adım atılır. Ayrıca imam hatip liselerinin ortaokul bölümlerinde oldukça fazla güreş potansiyeli var. Güreş eğitimi imam hatip liselerinin ortaokul bölümlerinde verilirse çok faydalı olur. Bizim amacımız YİBO projesini ve tematik okulların sayısını artırmak. Eğer imam hatiplerde de güreş eğitimi verilirse güreşin altyapısı çok daha güçlü olur."

Federasyon başkanı Aydın ayrıca Avrupa ve dünya şampiyonu olan sporcuların atamaları konusunda Bakan Yılmaz'dan destek istedi.

Aydın, ziyaretin sonunda Bakan Yılmaz'a milli takım forması hediye etti. Yılmaz da milli güreşçi Taha Akgül'e ödül takdim etti.

