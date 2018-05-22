Bakan Zeybekci, aday listesinde olmamasını değerlendirdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Büyükşehir Belediyesi'nin 13 milyon 600 bin liraya mal ettiği 700 araç kapasiteli 15 Mayıs Katlı Otoparkı'nın açılış törenine katıldı. Törende açıklama yapan Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili aday listesinde olmamasıyla ilgili olarak, "Denizli olarak yeni hizmet döneminde yeni arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Onlarla birlikte yenilenmiş, güçlenmiş bir kadroyla 24 Haziran'da Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle taçlandıracağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent içindeki trafik akışını rahatlatmak ve sokaklarda araç parkını azaltmak amacıyla 15 Mayıs Mahallesi'nde yaptırdığı 700 araç kapasiteli katlı otoparkı törenle açıldı. Katlı otoparkta düzenlenen açılış öncesi düzenlenen iftar yemeğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve vatandaşlar katıldı.

ZEYBEKCİ ADAY LİSTESİNDE OLMAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Bakan Zeybekci, milletvekili aday listesinde isminin olmamasının taktik mi olduğu sorusu üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denizli olarak bundan sonraki hizmet döneminde yeni arkadaşlarımızla devam edeceğiz. 6 yeni arkadaşımızla birlikte yenilenmiş, güçlenmiş bir kadroyla 24 Haziran'da Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle çalışmaları taçlandıracağız. Hayırlı olsun, bizim sloganımız devam" diye konuştu.

15 Mayıs Katlı Otoparkı'nın açılış töreni Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğiyle başladı. Yemek sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada, otoparkın 13 milyon 600 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Kent içindeki trafiği rahatlatmak ve sokak aralarındaki araç parklarını en aza indirmek için bu katlı otoparkı yaptık. Çevre mahallelerde oturan vatandaşlarımız araçlarını yürüme mesafesindeki bu otoparkımıza koysunlar. Uygun bir rakam olacak. Sokaklarda kaldırımlardaki araçlar buraya park ederse bölgedeki araç parkları da azalır. Burası geleceğimize güzellik katsın ve trafik rahatlasın" dedi.

'İKTİDARDAKİ DEVAMLILIĞIN TÜRKİYE'Yİ NEREYE GETİRDİĞİ AÇIKTIR'

Açılışta konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, otoparkın yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Bizim 'Devam' diye söylediğimiz o sözün vücut bulduğu nokta burasıdır. Belediye başkanlığı dönemimde tespit edilen plan ve kamulaştırma çalışmalarını aynı zihniyet ve aynı ahlak içinde devam ettirilmesi böyle bir şey. 15 yıldan beri iktidardaki devamlılığın Türkiye'yi nereye getirdiği açıktır. Denizli'deki devamlılıkla kazandırılan eserler ortadadır. Denizli hakettiğini aldı, vizyon şehir oldu. Parmakla gösterilen şehir oldu. Durmak yok hizmete devam" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan katlı otoparkın açılış kurdelasını Bakan Zeybekci, Vali Karahan, milletvekilleri ve Başkan Zolan tarafından birlikte kesildi.