Bakan Zeybekci, Denizli'de kitap fuarı açılışına katıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- BU yıl ikincisi düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla açıldı. Hafta sonu havanın güzel olmasını da fırsat bilen Denizlililer, yüzlerce yazar ve yayınevinin yer aldığı fuara akın etti.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarının resmi açılış töreni yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde (EGS) gerçekleştirilen açılış törenine; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2'nci Kitap Fuarı'nın onur konuğu Denizlili yazar Mustafa Tatcı, böylesine önemli bir organizasyonda onur konuğu olarak şereflendirildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Denizli'nin uzun zamandır arzu ettiği ve beklediği kitap fuarının ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kitap fuarı içimizde uhdeydi, Denizli'mizde başlanamamış, yapılamamıştı. Bir yıl önce dedik ki, 'Denizli'de kitap fuarı olsun.' O fuarı yaptığımızda da şunu gördük. Denizlililer kitap fuarını ve kitabı çok seviyor, kitaba hasret kalmışlar. Rekor üstüne rekor kırdık" dedi.

İkincisi gerçekleştirilen kitap fuarının geçen yıla göre daha geniş daha kapsamlı olduğunu belirten Başkan Zolan, "Bu sene yüzlerce yazar ve yayıneviyle imza günleri, söyleşiler ve konferanslarla başka bir güzellik gerçekleştiriyoruz. Hızlı teknoloji ile birlikte çocukların sanal dünyada, birbirlerinden ayrı ve kitabın kokusundan uzak yetişiyor. Bir ülkenin en önemli zenginliği beşeri sermayesidir. Yetişmiş insan gücüdür. Donanımlı, nitelikli insandır. Eğer yüz yılı hesap ediyorsanız, insan yetiştireceksiniz. İnsanın yetiştirilmesinde ana yol kitaptır, eğitimdir. O yüzden bu fuarımızı çok önemsiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz o sanal dünyadan, bir nebze olsun uzaklaşıp, burada kitapların kokusundan etkilensin istiyoruz. İnşallah fuarımız başarılı geçecektir ve gelecekte güzelliklere vesile olacaktır. Kitap okudukça geçmişini anlayıp, geleceğini de o temel üzerinde kurgulayacaktır" diye konuştu.

'MİLLETLER İKİYE AYRILIR, BİLGİYİ ÜRETEN VE BİLGİYİ TÜKETENLER'

Bakan Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı görevine başladıklarında, kentin geçmişi ve kültürüne yönelik yayın eksikliğini hissettiklerini söyledi. Bakan Zeybekci, "Türk tarihi değerlerinin başka kültürlerde olsa binlerce kitap yazılıp, yüzlerce film çekilir. Milletler ikiye ayrılır; bilgiyi üreten ve bilgiyi tüketenler. Bu millet tarih boyunca, bilgiyi üreten olmuştur. Bugün de bilgiyi üreten milletlerden olmak zorundadır. Eğer etkin devlet olmak istiyorsak, söz söylediğinde sözü dinlenen bir ülke olmak istiyorsak, bilgiyi üreten ülkelerden olacağız. Bilgiyi, teknolojiyi üreten olacağız. Bu nedenle bu fuarda önemli" dedi.

Konuşmaların ardından, 10 gün boyunca açık kalacak olan fuarın açılış kurdelesi Bakan Zeybekci, Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından kesildi. Protokol üyeleri ayrıca, Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödüllerini verip, eserlerinin yer aldığı serginin açılışını da yaptı. Bakan Zeybekci ile Başkan Zolan, fuardaki stantları gezip kitapları inceledi.