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Bakan Zeybekci, Denizli'de yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:15 | Son Güncelleme 59 dakika önce

- Zeybekci, Denizli Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 2018 yılının ilk bebeklerine altın taktı, hediyeler verdi

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 2018 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.

Zeybekci, Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ni ziyaret ederek, yılın ilk bebeklerine altın taktı ve hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından hastanede kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni yılın, insanlara sağlık, bereket getirmesini dileyen Zeybekci, şunları söyledi:

"Yeni yılın ilk dakikalarında Denizli Devlet Hastanesinde doğan bebeklerin aileleriyle mutluluklarını paylaştık. Burada 5 tane bebeğimiz dünyaya geldi. Ailelerine, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün Türkiye'miz 2018'de güzellik getiren haberlerle mutlu olsun. Hep böyle güzelliklerin müjdelendiği haberleri insanlarımız hep alsın inşallah. 2017 yılı acısıyla, tatlısıyla geride kaldı. 2017'de bütün insanlık ve islam alemi yaşadığı acıları tekrar yaşamasın. Yaşanan olumsuzluklar bir daha yaşanmasın ve akan göz yaşları, akan masumların kanları da inşallah 2018 de akmasın."

Türkiye'nin 2017 yılında ekonomi başta olmak üzere bir çok alanda destansı başarılar elde ettiğini dile getiren Zeybekci, "İhanetin hesabı sorulmaya devam ederken, ülkemiz büyüme, dış ticaret, ihracat ve istihdamda başarılar elde etti. Bu gece itibarıyla bizim için diğer önemli olan da ihracattaki 2014'teki 157,6 milyar dolarlık hedef aşılacak mı aşılmayacak mı? O günkü avro, dolar kuru ve altınla ilgili etkileri eklediğimiz zaman bu sene yakalamamız halinde yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık ekstra bir performans göstermiş olacağız. 2018'deki 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönümüzü çevireceğiz. 170'li rakamlara ulaşmak istiyoruz. Onu da inşallah bu ülkenin özel sektörü, üretimi, ihracatı, akıl ve alın teriyle yakalayacağız" diye konuştu.

Ziyarette Bakan Zeybekci'ye Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.

(AA)

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