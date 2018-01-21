HABER

Bakan Zeybekci: Kimsenin iznine ve desteğine ihtiyacımız yok

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, işadamlarının katıldığı toplantıda Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Bakan Zeybekci, Türkiye'yi tehdit eden hiçbir girişime müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Zeytin Dalı, barış harekatıdır. Türkiye'nin güvenliğini garanti altına alma hareketi, bir başlangıçtır. Güney sınırlarımız dahil olmak üzere Türkiye'nin etrafını tehdit eden hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'yi tehdit eden ve uzanan parmağı sağlam bırakmayacağız. Kimsenin iznine de desteğine de ihtiyacımız yok" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi 2018 Vizyon Toplantısı'na katıldı. Çok sayıda işadamının katıldığı toplantıda konuşan Bakan Zeybekci Afrin Harekatı'na da değindi. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere gazanız mübarek olsun diyen Zeybekci, "Bir tek askerin burnu kanamadan, o coğrafyadaki hainlerin tamamını layık oldukları yere gömerek ecdadın emaneti olan o topraklarda barış, huzur ve kardeşliği oralarda hakim kılacağız. Dün akşam itibariyle bu ülkeye, devlete ve millete yakışır şekilde hava kuvvetlerimiz ne kadar hain mevzi ve yapı varsa her birinin tek tek başarıyla yerle bir etti. Bugün itibariyle de kahraman askerimiz Bismillah diyerek o coğrafyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmek üzere girdiler" dedi.

'BU OPERASYON MİLLETE YAKIŞAN ŞEKLİYLE YAPILIYOR'

Zeybekci, bugün dünyada siyasi ve askeri uzmanlardan bir tanesinin yaptığı operasyonla ilgili yoruma değinerek, "Yapılan yorumda, 'bugün Türkiye'nin o coğrafyada yaptığı operasyonu yapabilecek dünyada 5 tane devlet yoktur' deniyor. Bu operasyon millete yakışan şekliyle yapılıyor. Gururla yapılıyor. Zannettiler ki sessizliğimiz acizliğimizdendir. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Bizim sırtımızda ecdadın bize emanet ettiği o kardeşlik iklimini egemen kılma görevi var. Biz onlar gibi gelip sonra gitmeyeceğiz. Biz onlar gibi gelip menfaatlerini temin edip gitmeyeceğiz" dedi.

Zeytin Dalı operasyonunun barış harekatı olduğunu ifade eden bakan Zeybekci, "Barış operasyonu harekatı, Türkiye'nin güvenliği garanti altına alma hareketinin bir başlangıcıdır. Güney sınırlarımız dahil olmak üzere Türkiye'nin etrafını tehdit eden hiç bir girişime müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'ye doğru uzanmış olan o parmağı sağlam bırakmayacağız. Dostlarımıza anlatmaya çalıştık, yapmayın etmeyin eylemeyin dedik. Eskidendi o, Türkiye'ye buyurmak talimat vermek eskidendi. Türkiye şunu söylüyor: Yeni bir dünya kurulacaksa; Türkiye, o dünyayı kuracak ülkelerden biri olacaktır. Yeni bir harita yapılacaksa; Türkiye, haritayı yapan ülkelerden biri olacaktır. Etrafımızda Türkiye'yi tehdit eden yapıların kurulmasını izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin güneyini çevreleyen hiçbir çerçeveye müsaade edilmeyecek, temizlenmeye devam edilecektir. Kimsenin iznine de desteğine de ihtiyacımız yok" dedi.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Çardak ilçesindeki Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bankaya ait parsellerin makul fiyatlara satılmasıyla ilgili protokol imzaladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

İlginizi Çekebilir

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Mete Yarar'dan Afrin yorumu: 72 uçağı idare etmek bir maharet ister

Mete Yarar'dan Afrin yorumu: 72 uçağı idare etmek bir maharet ister

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Milli İHA'lar Afrin'de görevde

Milli İHA'lar Afrin'de görevde

Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

Son dakika: Başbakan ile Kılıçdaroğlu Afrin'i görüşecek

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Yunanistan'da "Kadınlar Yürüyüşü"

Yunanistan'da "Kadınlar Yürüyüşü"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.