Bakan Zeybekci: Kimsenin iznine ve desteğine ihtiyacımız yok

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, işadamlarının katıldığı toplantıda Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Bakan Zeybekci, Türkiye'yi tehdit eden hiçbir girişime müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Zeytin Dalı, barış harekatıdır. Türkiye'nin güvenliğini garanti altına alma hareketi, bir başlangıçtır. Güney sınırlarımız dahil olmak üzere Türkiye'nin etrafını tehdit eden hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'yi tehdit eden ve uzanan parmağı sağlam bırakmayacağız. Kimsenin iznine de desteğine de ihtiyacımız yok" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi 2018 Vizyon Toplantısı'na katıldı. Çok sayıda işadamının katıldığı toplantıda konuşan Bakan Zeybekci Afrin Harekatı'na da değindi. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere gazanız mübarek olsun diyen Zeybekci, "Bir tek askerin burnu kanamadan, o coğrafyadaki hainlerin tamamını layık oldukları yere gömerek ecdadın emaneti olan o topraklarda barış, huzur ve kardeşliği oralarda hakim kılacağız. Dün akşam itibariyle bu ülkeye, devlete ve millete yakışır şekilde hava kuvvetlerimiz ne kadar hain mevzi ve yapı varsa her birinin tek tek başarıyla yerle bir etti. Bugün itibariyle de kahraman askerimiz Bismillah diyerek o coğrafyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmek üzere girdiler" dedi.