Bakan Zeybekci: Öteki silahlarla katletmek serbest mi? (2)

'YA DALGANIN ÜZERİNDE SÖRF YAPACAĞIZ YA DA ALTINDA KALACAĞIZ' Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir GSM operatörü tarafından Van'da yaptırılan, 380 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Zeybekci, dünya ekonomisinin çok hızlı değiştiğini belirterek, hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç nüfusun Türkiye'de olduğunu vurguladı. Dünyada bilinen bütün doğruların, yeni doğrulara evrildiğini dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu: "2016 yılında Çin’deki internet sitesi, satış kampanyası yapıyor. 1 günlük satışları 18 milyar dolar. 2017 yılında yine aynı şeyi bir daha yapıyor. 1 günlük satışları 25 milyar dolara çıkıyor. Dünyada 'elektronik ticaret' diye, 'elektronik hayat' diye, 'elektronik ihracat' diye dev dalga geliyor. Bir karar vereceğiz. Ya bu dalganın üzerine çıkıp, sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız ve geriye doğru sayacağız. Hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç bir nüfus altyapımız var. Teknik donanımları da son derece yüksek hale geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada yaklaşık olarak yüzde 40’ının elektronik ihracat haline dönüşeceğini hesaplıyoruz. Artık lojistik yükleme teknikleri, ödeme sistemleri değişecek. Bütün bu sistemi çalıştıracak yöntemin en büyük yardımcı elemanlarının bir tanesi de bu çağrı merkezleri olacak, onların eliyle yapılacak bunlar." Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından açılışı yapılan merkez gezilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. Çağrı merkezinin açılışına Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hasan Süel ve CMC Türkiye Müdürü Aytaç Aydın ve davetliler katıldı.