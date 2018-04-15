HABER

Bakan Zeybekci: Öteki silahlarla katletmek serbest mi? (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

'YA DALGANIN ÜZERİNDE SÖRF YAPACAĞIZ YA DA ALTINDA KALACAĞIZ' Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir GSM operatörü tarafından Van'da yaptırılan, 380 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılış törenine katıldı.

'YA DALGANIN ÜZERİNDE SÖRF YAPACAĞIZ YA DA ALTINDA KALACAĞIZ' Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir GSM operatörü tarafından Van'da yaptırılan, 380 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Zeybekci, dünya ekonomisinin çok hızlı değiştiğini belirterek, hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç nüfusun Türkiye'de olduğunu vurguladı. Dünyada bilinen bütün doğruların, yeni doğrulara evrildiğini dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu: "2016 yılında Çin’deki internet sitesi, satış kampanyası yapıyor. 1 günlük satışları 18 milyar dolar. 2017 yılında yine aynı şeyi bir daha yapıyor. 1 günlük satışları 25 milyar dolara çıkıyor. Dünyada 'elektronik ticaret' diye, 'elektronik hayat' diye, 'elektronik ihracat' diye dev dalga geliyor. Bir karar vereceğiz. Ya bu dalganın üzerine çıkıp, sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız ve geriye doğru sayacağız. Hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç bir nüfus altyapımız var. Teknik donanımları da son derece yüksek hale geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada yaklaşık olarak yüzde 40’ının elektronik ihracat haline dönüşeceğini hesaplıyoruz. Artık lojistik yükleme teknikleri, ödeme sistemleri değişecek. Bütün bu sistemi çalıştıracak yöntemin en büyük yardımcı elemanlarının bir tanesi de bu çağrı merkezleri olacak, onların eliyle yapılacak bunlar." Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından açılışı yapılan merkez gezilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. Çağrı merkezinin açılışına Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hasan Süel ve CMC Türkiye Müdürü Aytaç Aydın ve davetliler katıldı.

Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak! İşte şartlar5 bin sözleşmeli öğretmen atanacak! İşte şartlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.