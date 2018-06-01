Bakan Zeybekci, sağanağın etkili olduğu Güney ilçesine gitti

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şiddetli yağmurun hasara neden olduğu Güney ilçesinde incelemeler yaptı.

Zeybekci, 2 gün önce sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basan, yollarda göçmeler olan ve tarım arazileri zarar gören Güney ilçesini ziyaret etti.

İlçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Zeybekci, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Afetlerden büyük dersler çıkarılması gerektiğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Suyun milyon yıl hafızası vardır. Su, milyon yıl geçmediği yerden gün gelir tekrar geçer, çünkü orası onundur. İnsanoğluna da bizlere de düşen tedbir almaktır. Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer ilgili arkadaşlarımızla buradayız. Öncelikle zarar tespit çalışması yapılacak. Sizden istediğim şu, 'falanca yerde de şu vardı onu söylemediler, şurada da şu zarar vardı, şu köyde de şöyle bir zarar vardı' diye duyduklarınızı ve bildiklerinizi beraber değerlendirelim. Onun için buradayız. Biz oluşan zarar ne varsa bununla ilgili Allah'ın izniyle sanki sakal kesilmiş gibi daha gür çıkması için elimizden geleni yaparız."