HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Zeybekci, sağanağın etkili olduğu Güney ilçesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basan, yollarda göçmeler olan ve tarım arazileri zarar gören ilçede incelemelerde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, vatandaşların sorunlarını dinledi

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şiddetli yağmurun hasara neden olduğu Güney ilçesinde incelemeler yaptı.

Zeybekci, 2 gün önce sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basan, yollarda göçmeler olan ve tarım arazileri zarar gören Güney ilçesini ziyaret etti.

İlçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Zeybekci, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Afetlerden büyük dersler çıkarılması gerektiğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Suyun milyon yıl hafızası vardır. Su, milyon yıl geçmediği yerden gün gelir tekrar geçer, çünkü orası onundur. İnsanoğluna da bizlere de düşen tedbir almaktır. Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer ilgili arkadaşlarımızla buradayız. Öncelikle zarar tespit çalışması yapılacak. Sizden istediğim şu, 'falanca yerde de şu vardı onu söylemediler, şurada da şu zarar vardı, şu köyde de şöyle bir zarar vardı' diye duyduklarınızı ve bildiklerinizi beraber değerlendirelim. Onun için buradayız. Biz oluşan zarar ne varsa bununla ilgili Allah'ın izniyle sanki sakal kesilmiş gibi daha gür çıkması için elimizden geleni yaparız."

Zeybekci, geçen yıl Serinhisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinde derdini kimseye anlatamayan işitme engelli Ayşe Hanım Tahmaz'a, mahalledeki bir çocukla konuştuktan sonra ulaştıklarını hatırlattı.

Serinhisar'daki selden zarar gören vatandaşların dertlerine çare olduklarını vurgulayan Zeybekci, "Onlara güzel bir ev yaptık. Onun için bu halkı dinleme konusu son derece önemli. Bir yerde sızlayan bir yürek varsa 'falanca yerde şu var, şurada şöyle oldu' diye hatırlatın. Arkadaşlarımız not alsınlar. Hemen hızlı bir şekilde oralara da bakalım." ifadelerini kullandı.

Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram ve Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'dan bilgi alan Zeybekci, vatandaşların sorunlarını dinledi.

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepkiİYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki
Antalya turizminde mayıs rekoruAntalya turizminde mayıs rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sel tarım yağış yol zarar

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.