Bakan Zeybekci, sağanağın etkili olduğu Güney ilçesine gitti

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şiddetli yağmurun hasara neden olduğu Güney ilçesinde incelemeler yaptı.
Zeybekci, 2 gün önce sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basan, yollarda göçmeler olan ve tarım arazileri zarar gören Güney ilçesini ziyaret etti.
İlçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Zeybekci, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Afetlerden büyük dersler çıkarılması gerektiğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:
"Suyun milyon yıl hafızası vardır. Su, milyon yıl geçmediği yerden gün gelir tekrar geçer, çünkü orası onundur. İnsanoğluna da bizlere de düşen tedbir almaktır. Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer ilgili arkadaşlarımızla buradayız. Öncelikle zarar tespit çalışması yapılacak. Sizden istediğim şu, 'falanca yerde de şu vardı onu söylemediler, şurada da şu zarar vardı, şu köyde de şöyle bir zarar vardı' diye duyduklarınızı ve bildiklerinizi beraber değerlendirelim. Onun için buradayız. Biz oluşan zarar ne varsa bununla ilgili Allah'ın izniyle sanki sakal kesilmiş gibi daha gür çıkması için elimizden geleni yaparız."
Zeybekci, geçen yıl Serinhisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinde derdini kimseye anlatamayan işitme engelli Ayşe Hanım Tahmaz'a, mahalledeki bir çocukla konuştuktan sonra ulaştıklarını hatırlattı.
Serinhisar'daki selden zarar gören vatandaşların dertlerine çare olduklarını vurgulayan Zeybekci, "Onlara güzel bir ev yaptık. Onun için bu halkı dinleme konusu son derece önemli. Bir yerde sızlayan bir yürek varsa 'falanca yerde şu var, şurada şöyle oldu' diye hatırlatın. Arkadaşlarımız not alsınlar. Hemen hızlı bir şekilde oralara da bakalım." ifadelerini kullandı.
Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram ve Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'dan bilgi alan Zeybekci, vatandaşların sorunlarını dinledi.
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