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Bakan Zeybekci: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılında G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke olduğunu söyledi.

Bakan Zeybekci: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılında G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke olduğunu söyledi.
AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı, Karahayıt Mahallesi'nde bir otelde düzenlendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Kütahya, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, İzmir ve Uşak illerinin AK Partili belediye başkanları, İl Genel Meclisi başkanları ve üyeleri toplantıya katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin büyümesiyle ilgili kredi derecelendirme kuruluşlarının rakamlarına değindi. Türkiye'nin 2017 yılında G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke olduğunu söyledi. Türkiye'de ekonominin olumlu bir gidişat izlediğini ifade eden Zeybekci, son 1 yılda özel sektörde 1 milyon 600 bin kişinin istihdam edildiğinin altını çizdi.
Bakan Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyümesini 4-5 kez revize ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin büyüme ortalaması yüzde 7-8, kredi derecelendirme kuruluşu yüzde 2.5-2.75'ler seviyesinde tahmin etti. Hala Türkiye'nin gelmesi gereken yeri yakalayamadılar. Yıllık ortalamamızda 7.4-7.5'e kadar gidebileceğimiz bir alan görüyoruz. Türkiye'nin 2017 büyümesini kimisi 4.5 kimisi 5 diyor. Biz daha yukarıda bekliyoruz. 2017 yılında bizim 2016 yılına göre vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri yüzde 81.5 artmış. Kapasite kullanım oranına bakıyoruz, yüzde 80'inin üzerine çıkmış. Onun için 2018'de beklentimiz daha yüksek. İhracatla ilgili yaptığımız çalışmalarda 2 haneli bir ihracat büyümesi 2018 yılında gerçekleşecek. İşsizlik ve istihdamda gayet iyi olacak" dedi.
Bakan Zeybekci, daha sonra toplantıdan ayrıldı.

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Bakan Zeybekci: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülkeBakan Zeybekci: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülkeBakan Zeybekci: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke

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