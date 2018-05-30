BAKAN ZEYBEKCİ: TÜRKİYE KOALİSYON DİYE BİR HASTALIĞI TAMAMEN ORTADAN KALDIRDI

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda iftar programı düzenledi. Programa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Mohamed Osman Elrekaby, Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Azhari Abdel-Gadir, DEİK başkanı Nail Olpak olmak üzere iş, siyaset ve akademi dünyasından isimler katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Zeybekci, "Siyaset önemlidir. Bu ülkede siyaset olmazsa hiç bir şey çözülmez. Yıllarca ülkede siyaseti en az güvenilen kurum yerine koymaya çalıştılar. Bilerek yaptılar. En az güvenilen kurum TBMM'ydi. En az güvenilen kişi siyasetçiydi. Türkiye bu milletin ferasetiyle, cesaretiyle bunların hepsini tek tek aldı, geçti. Geçen yıl bu zamanlarda demokrasimizin en önemli devrimlerinden biri gerçekleşti. Türkiye bir hastalıktan kurtuldu. Türkiye artık siyasi hayatı içinde, rejimi içinde koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdı" dedi.

Zeybekci şöyle devam etti:

Bu millet 2017 16 Nisan'da bu hastalığı kökünden kaldırdı. 16 Nisan'dan sonra gelen 24 Haziran seçimleriyle biraz daha yerine oturacak. Türkiye'de yüzde 50 artı 1'i almak zorundasınız. Koalisyon diye bir sıkıntı kalmadı artık. Kıytırıktan bir koalisyonda kıytırıktan bir koltuğu kapmak için gökteki yıldızları bile vaat eden o dönemler bitti. Siyaset çamur atma mantığından hızlı bir şekilde çıkıyor. Bu ülkede yüzde 50 artı 1'i almak zorunda olan, iktidara talip olan ülkenin yüzde 75 menfaatlerini kucaklamak zorunda. Değerleriyle barışmak zorunda. İktidar ve muhalefet iki güçlü kanat gibi 'mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyebilen bir anlayışla siyaset yapacaklar. Bu durum ekonominin geleceği öngörme adına aradığı en değerli özelliklerden birisi için de son derece önemlidir. Artı 24 Haziran sonrasında kesintisiz, güçlü, 5 yıllık iktidarlar dönemi başlıyor. Hiç bir şekilde aksi mümkün değil.

Bakan Zeybekci 2018 yılı için bekledikleri ekonomik gelişmeler hakkında ise şunları söyledi: 2018 yılı için Haziran ayında yüzde 7 buçuk civarında bir büyüme rakamı gelecek. 169 milyar Dolarlık ihracat rakamını ve hedefini 173 milyar Dolar olarak Haziran sonuna doğru tekrar revize edeceğiz. Eminim bu rakamın da üzerine çıkmayı başaracağız.

Zeybekci önümüzdeki 10 yılda Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcıların en az iki kat kazanacağını vurgulayarak, "Son 15 yılda ülke 3 buçuk kat büyüdü. İhracatını yaklaşık olarak 5 kat arttırdı. 11 bin Dolar Milli gelir seviyesine gelmiş, elektrik enerjisi üretim kapasitesini 32 bin megavattan 86 bin megavata getirmiş ve önümüzdeki 10 yılda milli gelir düzeyini 20 bin Dolar'a çıkaracak, sağlık, ulaştırma, haberleşme alanlarındaki toplam yatırım tutarı yaklaşık olarak 600 milyar Dolar olacak. Altyapı anlamında dünyanın en önemli projelerini gerçekleştirecek ve dünyadan Türkiye'ye yatırım yapan herkesin önümüzdeki 10 yıl boyunca en az iki kat kazanacağı bir ülke ekonomisinden bahsediyoruz. Türkiye kendine güvenenlere, kazandırmaya devam edecek" dedi.

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