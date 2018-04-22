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Bakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'de, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Bakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'de, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile adına yaptırdığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camii'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Zeybekci, darbe girişiminde camilerden selaların okunmasıyla milletin harekete geçtiğini belirterek, "O selalarla millet harekete geçti ve sokaklara çıktı. Onun için bu Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezimizin burada olmasını bir sevdayla istedik" dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaptırılacak Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camii'nin temel atma törenine katıldı. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan ile AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Sema Ramazanoğlu da katıldı. Temel atma töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'de eğitim merkezlerinin sayılarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını, şehirlerin öneminin, şehirlere hizmet eden eğitim yuvalarıyla ortaya çıktığını ve okulların, medeniyetin hakikati olduğunu söyledi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: DİNİ İSTİSMAR EDEN YAPILAR ORTAYA ÇIKIYOR
Türkiye'de 30'a yakın dini ihtisas kurumu olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:
"Yurdumuzun her köşesinden, yurt dışından gelerek, eğitim alan hocalarımız var. Onları eğitiyoruz ve ülkelerine gönderiyoruz. Eğer biz doğru dini bilgiyle gençlerimizi tanıştırmazsak doğru dini bilgiyi onlara ulaştırmazsak dini istismar eden birtakım yapılar ortaya çıkıyor. Hatta o yapılar gün geliyor, terör örgütüne dönüşüyor. Görüyorsunuz. Dini istismar eden terör örgütlerinden neler çektiğimizi görüyoruz. FETÖ ve DEAŞ gibi. Bunların hepsi planlı, programlı, Müslümanları kötü göstermek, bir şekilde insanları İslam'dan uzaklaştırmak ve İslam korkusunun altını desteklemek, ona zemin hazırlamak için kurulmuş örgütlerdir, yapılardır. Artık bunu görelim. 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. O gün uçaklardan kurşunlar atan insanlar, dini istismar ederek buraya gelmedi mi? Evet. DEAŞ diye bir örgüt çıkardılar. Ne kadar İslam düşmanı devlet varsa onlar silahlarını gönderiyorlar. Onlar da kendilerini İslam devleti olarak lanse ediyorlar. Halbuki İslam'dan insanları uzaklaştırmak ve korkutmak için 'İslam buysa benden uzak olsun' diyen insanların sayısını artırmak için kurulmuş örgütlerdir bunlar. Onun için artık milletimiz bu konuda uyanıyor. Biz de bütün ülkemizi, milletimizi ekipler kurarak dolaşıyoruz. Kitaplar dağıtıp, konferanslar vererek, dini istismar eden bu yapıları insanımıza tanıtmaya çalışıyoruz ve insanımızı onlardan korumaya çalışıyoruz."
BAKAN ZEYBEKCİ:
Ekonomi Bakanı Zeybekci ise kendisinin yaptırdığı ve ismini taşıyacak caminin temel atma törenindeki konuşmasında, darbe girişiminde camilerden selaların okunmasıyla milletin harekete geçtiğini söyledi. Zeybekci, "O selalarla millet harekete geçti ve sokaklara çıktı. Onun için bu Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezimizin burada olmasını bir sevdayla istedik. Bu coğrafyada bizim böyle esere ihtiyacımız var. Buradan çıkan ışığın etrafımızdaki illerle beraber etkisi olacağına ve aydınlatacağına inanıyorum. Aşkınız ve sevdanız yoksa hayal kuramazsınız. Eğer varsa hayal kurarsınız. O kurduğunuz hayallerle hizmetler yaparsınız. Biz hep bunları hayal ettik" dedi.
Konuşmaların ardından Denizli'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camii'nin temeline ilk harç Bakan Zeybekci ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından butona basılarak, döküldü.
Yaklaşık 2,5 yılda bitirilmesi planlanan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim binası ve kursiyer lojmanı; Nihat Zeybekci Uygulama Camii'nde ise yurt binası ve kongre merkezi olacak.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, daha sonra Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'ne geçti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attıBakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attıBakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attıBakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attı

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