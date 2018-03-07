BAKAN ZEYBEKCİ'DEN GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

“İyi çalıştık, iyi hazırlandı yine. İnşallah Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan önemli adımlar atacağız" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Capital ve Ekonomist Dergileri'nin öncülüğünde düzenlenen Ceo Club toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi"ne katıldı. Taksim'de bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Vodafone Türkiye Ceo'su Colman Deegan, Google Türkiye Müdürü Bülent Hiçsönmez, Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Bakan Nihat Zeybekci, toplantıda yaptığı konuşmasının başında, “Başta eşim ve tüm değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve tebrik ediyorum. Klasik sözler söylemeyeceğim ama şu anda kadınlarımız elimizdeki en önemli hazinemiz. Neden en önemli hazinemiz? Çünkü erkekler kısmında yolun sonuna doğru geldik. Kullanabileceğimiz tüm kapasiteleri kullandık, elden gelen bu. Onun için şimdi elimizde kalan tek hazinemiz kadınlarımız" dedi. Zeybekci'nin bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI

Nihat Zeybekci, “27 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın elinden vereceğimiz teşvik belgelerinin yatırım tutarı 100 milyar TL'nin üzerine çıktı şu anda. Bir kalemde vereceğiz. Geçtiğimiz senelerdeki klasik yatırım teşvikleri bunun dışında. 2018 ile ilgili büyüme beklentilerimizi, üretim, yatırım, istihdam beklentilerimizi neye dayanarak söylüyoruz? 2018'de yaklaşık olarak 100 milyar dolar reel sektör, özel sektör yatırımı bekliyoruz. Ondan dolayı büyüme, ihracatla ve istihdamla ilgili böyle bir varsayım içindeyiz. Ekonomi yönetimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm bu alanlarda bilerek, isteyerek, planlı bir şekilde çalışmalarımız var. Ama enflasyonla ilgili mücadelemizi de bırakmadık. İyi çalıştık, iyi hazırlandı yine. İnşallah Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan çok önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.