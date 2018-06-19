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Bakan Zeybekci'den, nohut üreticilerinin dikkatini çekecek açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, nohut fiyatlarının 2.5 liraya kadar düşen nohut fiyatının kendileri için kabul edilebilir fiyat olmadığını belirterek, "Makul olan, çiftçimizin 'evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim' diyeceği fiyattan, Toprak Mahsulleri Ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak" dedi..

Bakan Zeybekci'den, nohut üreticilerinin dikkatini çekecek açıklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, nohut fiyatlarının 2.5 liraya kadar düşen nohut fiyatının kendileri için kabul edilebilir fiyat olmadığını belirterek, "Makul olan, çiftçimizin 'evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim' diyeceği fiyattan, Toprak Mahsulleri Ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak" dedi..
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Acıpayam ilçesi Talip Özkan Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, nohut fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Zeybekci, son 15 yıla bakıldığı zaman tarımsal gayri safi hasılada Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girdiğini, tarım ürünleri ihracatında ise 20 milyar doları aşan bir trend izlediklerini söyledi. Çiftçilerin ürettikleri ürünlerle mutlu olması, dünya standartlarında üretim yapmaları, aynı zamanda ürünün en az dünya fiyatlarında Türkiye pazarlarında yer alması ve mağduriyete uğramaması için de en üst düzeyde çalıştıklarını söyleyen Zeybekci, nohut fiyatlarına değinerek şunları söyledi:
"Bu yıl yağışların ve mevsimsel verimliliğin iyi olması sebebiyle Türkiye'nin geçen yılki nohut üretimi 470 bin ton iken, bu sene 550 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu bolluk ya da aynı zamanda başka etkilerle de fiyatların, çiftçimizi zor durumda bırakan rakamlara indiğini görüyoruz. 2.5 lira civarında piyasanın oluştuğunu gördük. Bunun üzerine hükümet olarak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte yaptığımız konuşmalarda, Ekonomi ve Tarım Bakanlığı işbirliği içinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin direk piyasaya girerek bir taban fiyat koyup, nohut alımına girmesi hususunda mutabık kaldık. Yani 2.5 lira fiyat, kabul edilebilir değildir bizim için. Makul olan, çiftçimizin 'evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim' diyeceği fiyattan, Toprak Mahsulleri Ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak. Bu süreç inşallah çiftçilerin, nohut üreticilerinin, spekülatörlerin, stokçuların veya fırsatçıların eline düşmemesini sağlayacak" diye konuştu.

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Bakan Zeybekci'den, nohut üreticilerinin dikkatini çekecek açıklamaBakan Zeybekci'den, nohut üreticilerinin dikkatini çekecek açıklama

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