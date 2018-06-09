Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış (2)

'RÜYALARINIZA GİRERİM, KABUSUNUZ OLURUM'
Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nin yaptırdığı sağlık yatırımlarının açılışını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ardından Denizli Platformu'nun Bozburun Mahallesi'nde bir otelde düzenlediği iftara katıldı. Oda ve borsa başkanları ile çok sayıda işadamı ve sanayicinin de yer aldığı yemekte konuşan Bakan Zeybekci, "Bu mesele, yani seçimler Nihat Zeybekci meselesi değil. Milletvekili adayı değilim. Allah aşkına soruyorum sizlere, benim ne zorum var? Benim ne derdim var Allah aşkına? 2002 yılında benim şirketlerimden birisi ilk bindeydi. Benim lüks arabaya ihtiyacım mı var? Makamlara mevkilere ihtiyacım mı var? Paraya pula ihtiyacım mı var? Bana bunu sağlayan bu millete bir zekat borcum, bir de bana verdiği bu nimetlerin bir bedelini ödemekten başka hiçbir borcum yok. Ama 14 yıldan beri artık askerliğimi yaptığımı, ödediğimi düşünüyorum" dedi.
Konuşmasında esprili bir dille işadamlarına ve sanayicilere seslenerek gülümseyen Bakan Zeybekci, "Denizlililer olarak bu seçimlerde sizden özellikle bunu istiyorum, Allah aşkına şu parti, bu parti meselelerini bir kenara bırakın. Bir Denizli partisi olun. Denizli menfaatleri için bir seferberlik ilan edin. Gidin fabrikalarınıza, işyerlerinize, akrabalarınıza, komşularınıza, onlara deyin ki; bir Denizli destanı lazım. Denizli'nin siyasette lider şehir olarak devam etmesi için bir Denizli destanı lazım. Siz kendinize yanın, ben bedelimi ödedim, benim askerliğim bitti. Eyvallah, ben teslim üzerine siyaset yapıyorum. Dersin ki bize 'Falanca yerde nöbet tutacaksın', tutarım. Siz burada yan gelin yatın. Var mı öyle? Geceleri rüyalarınıza girerim haberiniz olsun, kabusunuz olurum. Size inanıyorum. Siz çıkardınız beni bu yola" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum