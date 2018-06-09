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Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 07:31 | Son Güncelleme

'RÜYALARINIZA GİRERİM, KABUSUNUZ OLURUM' Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nin yaptırdığı sağlık yatırımlarının açılışını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ardından Denizli Platformu'nun Bozburun Mahallesi'nde bir otelde düzenlediği iftara katıldı.

Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış (2)

'RÜYALARINIZA GİRERİM, KABUSUNUZ OLURUM'
Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nin yaptırdığı sağlık yatırımlarının açılışını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ardından Denizli Platformu'nun Bozburun Mahallesi'nde bir otelde düzenlediği iftara katıldı. Oda ve borsa başkanları ile çok sayıda işadamı ve sanayicinin de yer aldığı yemekte konuşan Bakan Zeybekci, "Bu mesele, yani seçimler Nihat Zeybekci meselesi değil. Milletvekili adayı değilim. Allah aşkına soruyorum sizlere, benim ne zorum var? Benim ne derdim var Allah aşkına? 2002 yılında benim şirketlerimden birisi ilk bindeydi. Benim lüks arabaya ihtiyacım mı var? Makamlara mevkilere ihtiyacım mı var? Paraya pula ihtiyacım mı var? Bana bunu sağlayan bu millete bir zekat borcum, bir de bana verdiği bu nimetlerin bir bedelini ödemekten başka hiçbir borcum yok. Ama 14 yıldan beri artık askerliğimi yaptığımı, ödediğimi düşünüyorum" dedi.
Konuşmasında esprili bir dille işadamlarına ve sanayicilere seslenerek gülümseyen Bakan Zeybekci, "Denizlililer olarak bu seçimlerde sizden özellikle bunu istiyorum, Allah aşkına şu parti, bu parti meselelerini bir kenara bırakın. Bir Denizli partisi olun. Denizli menfaatleri için bir seferberlik ilan edin. Gidin fabrikalarınıza, işyerlerinize, akrabalarınıza, komşularınıza, onlara deyin ki; bir Denizli destanı lazım. Denizli'nin siyasette lider şehir olarak devam etmesi için bir Denizli destanı lazım. Siz kendinize yanın, ben bedelimi ödedim, benim askerliğim bitti. Eyvallah, ben teslim üzerine siyaset yapıyorum. Dersin ki bize 'Falanca yerde nöbet tutacaksın', tutarım. Siz burada yan gelin yatın. Var mı öyle? Geceleri rüyalarınıza girerim haberiniz olsun, kabusunuz olurum. Size inanıyorum. Siz çıkardınız beni bu yola" diye konuştu.

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Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış (2)Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış (2)

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