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Bakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de Ramazan Bayramı nedeniyle şehitlikleri ziyaret edip, yetiştirme yurdu ve huzurevine konuk oldu.

Bakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de Ramazan Bayramı nedeniyle şehitlikleri ziyaret edip, yetiştirme yurdu ve huzurevine konuk oldu. Yurtta çocuklara bayram harçlığı veren Bakan Zeybekci, huzurevi sakinleriyle birlikte türkü söyledi.
Ramazan Bayramı'nda memleketi Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 11'inci Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla birlikte, ilk olarak Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti. Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla bayramlaştı. Şehitlik ziyaretinin ardından Zeybekci ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret etti. Burada çocuklara bayram harçlıklarını dağıtan Zeybekci daha sonra huzurevine geçti.
Yaşlıların bayramını kutlayan Bakan Nihat Zeybekci, devletin imkanları genişledikçe, yaşlılarını daha iyi ve huzurlu yaşatma imkanı olduğunu belirterek, "Şu anda sağladığımız imkanlar bundan 5 yıl önceye, 10 yıl önceye, hele hele 15 yıl önceye göre kıyas kabul etmeyecek ölçüde. Daha iyi olması için de gayret gösteriyoruz. Buradaki görevliler sizin gözlerinizin içine bakıyorlar. Bu iş maaşla yapılacak iş değildir. Bu iş sevgiyle, aşkla yapılacak bir iştir. Onun için biz arkadaşlarımızın sevgisinden, aşkından ve size olan muhabbetinden eminiz" dedi.
Bakan Zeybekci daha sonra, türkü söyleyen yaşlılara eşlik etti. Zeybekci, protokol üyeleri ve askerlerle birlikte 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfiBakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfiBakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfiBakan Zeybekci'nin huzurevi sakinleriyle türkü keyfi

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