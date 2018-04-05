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Bakandan avukatlık sınavı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adaletin sağlanması için gerekli çabayı gösterdiklerini belirterek “Adalet hak edene hak ettiğini vermektir.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adaletin sağlanması için gerekli çabayı gösterdiklerini belirterek “Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk hizmeti yüzde 67 başarı sağladı” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel’i ziyaret ettikten sonra 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Afyonkarahisar Barosu tarafından hazırlanan programa katıldı. Burada Bakan Gül’e Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edilirken, avukatlık cübbesi giydirildi.
Bakan Gül daha sonra programda yaptığı konuşmada avukatlar için meslek sınavı uygulamasının yakın zamanda uygulamaya konulacağını ve bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Bakan Gül, avukatlık sınavı hakkında konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
"Özellikle avukatlık mesleğinin standartlarının daha ileri noktaya gelmesi adına avukatlık sınavının gelmesi gerçekten gereklidir. Bizim bakanlık olarak avukatlık sınavının getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Avukatlık mesleğinin itibarı açısından gelmesi, hakimlikte, savcılıkta nasıl bir sınav varsa, noterlik içinde bir sınav çalışmamız var, avukatlık için de sınav çalışmamız var. Bu mesleğin kalitesini daha da arttıracak hususlardır. Her iki mesleğin de tartımı hususunda gayretimiz devam edecektir."

"Arabuluculukta başarı yüzde 67"
“Adalet hak edene hak ettiğini vermektir” diyen Adalet Bakanı Gül, adaletin sağlanması için gerekli çabayı gösterdiklerini kaydetti. Gül, “Dosya yükünün fazla olması iş yükünün fazla olmasından kaynaklı hakim ve savcılarımızın duruşmaları ileri tarihlere vermesi ve birden yargılamanın uzaması vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini olumsuz etkileyen sebeplerden birisidir. Bu nedenle çalışmalarımız var. Alternatif çözüm yollarının zayıf olması ve bildiğiniz gibi bir dosyanın ilk tarihinden itibaren arabuluculuk faaliyetini geçirdik. 2018 yılı ilk üç ayında 81 bin 480 iş uyuşmazlığı dosyası geldi. Bu dosyalardan 19 bin 695 dosyada anlaşma yapıldı. 9 bin 757 dosya üzerinde anlaşma sağlanamadı. Bu da yüzde 67 oranında bir başarı demektir. Arabuluculuğun faaliyete geçmesi ile birlikte iyi bir rakamdır” dedi.

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