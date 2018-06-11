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Bakanın evinin önünde davul çalıp, mani ile ek gösterge istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:09 | Son Güncelleme

TRABZONLU gelir uzmanı Alay Hamzaçebi, 3600 ek gösterge taleplerini kemençe eşliğinde seslendirdiği türkü ile dile getirmesinin ardından bu kez de Ankara'da ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZONLU gelir uzmanı Alay Hamzaçebi, 3600 ek gösterge taleplerini kemençe eşliğinde seslendirdiği türkü ile dile getirmesinin ardından bu kez de Ankara'da ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sahur vakti evinin önüne giden Hamzaçebi, davul çalıp mani söyleyerek talebini yineledi. Kayda alınan o görüntüler de sosyal medyada ilgi gördü. Trabzon'un Zağnos Vadisi'nde, Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları, daha önce, kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına yönelik taleplerini seslendirdikleri türkü ile dile getirdi. 3600 ek gösterge için kemençe eşliğinde yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türkü söyleyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi ve arkadaşlarının bu görüntüleri de paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi. BAKANIN EVİ ÖNÜNDE DAVUL ÇALDI, MANİ SÖYLEDİ Merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini isteyen gelir uzmanları, taleplerini Maliye Bakanı Naci Ağbal ve hükümet yetkililerine iletmek için bu kez farklı bir eylem düzenledi. 'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen kafasına kovboy şapkası takan gelir uzmanı Alay Hamzaçebi, sahur vakti gittiği Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın evi önünde davul çalıp, mani söyledi, taleplerini yineledi. 'EFSANEMİZ OLACAKSIN' Sahur vakti Bakan Ağbal'ın oturduğu site önünde davul çalan gelir uzmanı Hamzaçebi'nin seslendirdiği maninin sözleri ise şöyle: "Twitterden tweet attık, gazeteye ilan verdik Kemençeli klip çektik medyada haber oldu Sesimizi hiç duymadın, derdimiz nedir sormadın Bizi evlattan saymadın bir büyüklük yapmadın Geldik sizin mahalleye, davul çalıp söylemeye Sesimizi duyurmaya, derdimizi anlatmaya Merkez taşra eşitlensin, adalet yerini bulsun Sınavlar hemen açılsın, Maliye'ye 3600 verilsin Teşkilata huzur gelsin, efsanemiz olacaksın Sayın bakan, sayın bakan, bakanımız Naci Ağbal." 'SESİMİZİ DUYURAMADIK ANLAŞILAN' Trabzonlu gelir uzmanı Hamzaçebi, 3600 ek gösterge talebi için bugüne kadar yaptıklarıyla seslerinin duyulmadığından yakındı. Hamzaçebi, "3600 ek gösterge talebimiz için sayın bakanımızın mahallesine gittik. Daha önce tweetler attık, gazetelere ilanlar verdik, video klipler çektik. Sesimizi duyuramadık anlaşılan. Bu mübarek ramazan ayının Kadir gecesinde, Maliye çalışanlarının dertlerini, sorunlarını duyurmak, sahurda da kendisini uyandırmak amacıyla davul eşliğinde taleplerimizi tekrarladık. Umarız sesimiz duyulmuştur" dedi.

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