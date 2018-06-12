HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakanlar Ağbal ve Bak, Kalkandere'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" - Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Sizler bizim yanımızda olduğunuz, bize destek verdiğiniz sürece evelallah Türkiye daha büyüyecek, ileriye gidecektir"

RİZE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin Kalkandere ilçesini ziyaret etti.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Ağbal ve Bak, burada çay içti, ilçe sakinleriyle sohbet etti.

Bak, burada yaptığı konuşmada, Kalkandere'nin insanlarının ülkesini çok sevdiğini belirterek, buradan büyük bir enerji aldıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini anlatan Bak, "Cumhurbaşkanımıza, Kaçkar Dağları gibi arkasında dik durarak destek vereceğiz ve 24 Haziran'da sandıkları patlatacağız." dedi.

Bak, Kalkanderelileri yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek mitinge davet ederek, "Muhteşem bir miting yapacağız. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Artık şahlanış dönemi ve Kalkandere diyor ki (Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan.)" diye konuştu.

- "Rize'den çok güçlü destek çıkacağına inanıyorum"

Bakan Ağbal da yıllar sonra ata toprağına geldiği bugünün kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önünde önemli bir süreç bulunduğunu vurgulayan Ağbal, "İnanıyorum ki Kalkandere'den 24 Haziran seçimlerinde çok güçlü bir ses, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan rekor kırarak çıkartacak. Rize'den çok güçlü destek çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ağbal, milletin hizmetinde olduklarına işaret ederek, "Hükümet olarak milletimizin hizmetkarıyız, gece gündüz çalışıyoruz ve gayret ediyoruz ki Kalkandere, Rize, Türkiye daha iyi olsun diye. Sizler bizim yanımızda olduğunuz, bize destek verdiğiniz sürece evelallah Türkiye daha büyüyecek, ileriye gidecektir." diye konuştu.

Bakanlar Ağbal ve Bak, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildiŞirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maliye bakanı naci ağbal 24 haziran seçimleri Bakan Bak Kalkandere ilçesi ziyareti Rize

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

İlginizi Çekebilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.