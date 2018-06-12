Bakanlar Ağbal ve Bak, Kalkandere'de

RİZE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin Kalkandere ilçesini ziyaret etti.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Ağbal ve Bak, burada çay içti, ilçe sakinleriyle sohbet etti.

Bak, burada yaptığı konuşmada, Kalkandere'nin insanlarının ülkesini çok sevdiğini belirterek, buradan büyük bir enerji aldıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini anlatan Bak, "Cumhurbaşkanımıza, Kaçkar Dağları gibi arkasında dik durarak destek vereceğiz ve 24 Haziran'da sandıkları patlatacağız." dedi.

Bak, Kalkanderelileri yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek mitinge davet ederek, "Muhteşem bir miting yapacağız. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Artık şahlanış dönemi ve Kalkandere diyor ki (Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan.)" diye konuştu.

- "Rize'den çok güçlü destek çıkacağına inanıyorum"

Bakan Ağbal da yıllar sonra ata toprağına geldiği bugünün kendisi için çok özel olduğunu söyledi.