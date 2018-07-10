Bakanlar Albayrak, Soylu ve Varank'ın memleketinde sevinç

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı, Mustafa Varank'ın da Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev alması, memleketleri Trabzon'da sevinçle karşılandı. Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Of ilçesinden 3 bakan çıkmasının, ilçesinin bir ilim yuvası olduğunu gösterdiğini söyledi. Of’tan büyük insanların çıktığını dile getiren Aşık, “Geçmişte olduğu gibi şimdi de çıkmaya devam ediyor. Bu topraklar iyi insanlar yetiştiriyor. Yeni hükümetin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim için gurur verici güzel bir tablo.” ifadelerini kullandı. Aşık, Bakan Berat Albayrak’ın Dernekpazarlı olduğuna da dikkati çekerek, “Sayın Berat Albayrak gurur kaynağımız. Dernekpazarlı olması bizi ayrı gururlandırıyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bu boğazın evladı. Onunla da gurur duyuyoruz. " dedi. Berat Albayrak'ın Dernekpazarı için çok güzel şeyler yaptığını ve yapmaya da devam ettiğine işaret eden Aşık, şöyle devam etti:

"Bu bizim için bir şans ama ülke için de bir şans. Biz bakanımızı yakından tanıyoruz gerçekten çok donanımlı, bilgili ve hizmet odaklı çalışıyor. Bizzat şahit olduk çalışmalarına o yüzden de gerçekten konumunu hak ediyor. Bu tesadüfen geldiği değil, hak ederek geldiği bir nokta. Çok daha başarılı olacağına ve ekonomimizin çok daha iyiye gideceğine inanıyorum. Enerji Bakanlığında yaptıkları ortada, bunlar ekonomi bakanı olarak ekonomiyi yöneten biri olarak daha iyiyi yapacağının garantisidir diyorum ve gurur duyuyorum." - "Görev ehline verilmiştir diyoruz" AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Trabzon'umuza dört bakanımız oldu. Bunların üç tanesinin, Of ve Dernekpazarı ilçelerimizden oluşu bizleri mutlu etmiştir. Görev ehline verilmiştir diyoruz." diye konuştu. Terzioğlu, önceki kabineden 4 bakanın bugün ki kabine de görev aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bunların her biri Cumhurbaşkanımız tarafından verilen görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu terörle mücadele de Türkiye gündemine oturmuştur. Rabbim kendilerine güç ve kuvvet versin. Devamında Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak, enerji konusunda gerçekten Türkiye'de büyük hamleler yaptı. Kendisine başarılar diliyoruz, inşallah önümüzdeki dönemde ekonomi ve maliyeyi temsil edecektir sayın bakanımız, orada da başarılı görevler yapacağına inanıyoruz.”

Trabzon’un yeni kabinede 4 bakan kazandığını hatırlatan Terzioğlu, “18 ilçemiz vardır, ayrı gayrımız yoktur. Bizim şu anda derdimiz ülkemizi kalkındırmak, ülkemizi büyütmek ve dolayısıyla ilimizi, Trabzon şehrimize yakışır bir vilayet haline getirebilmek için bütün siyasi olsun, yerel olsun bakanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız hep beraber üzerimize ne düşüyorsa bunu yapacağız.” diye konuştu. Terzioğlu, Mustafa Varank’ın da ilk defa bakan olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Bakanımız Mustafa Varank da ilçemizin Gürpınar Mahallesi’nden. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar yanında görev yapmıştır ve almış olduğu bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bakanlığını duyunca gerçekten ayrı bir mutlu olduk. Mustafa Varank’ın Trabzon’a ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük hizmetleri olacaktır." - "İlçemizden 3 bakan olması bu bölge için bir kazançtır" Vatandaşlardan Mehmet Çıkrık da kabinedeki Trabzonlu bakanların Türkiye için bir kazanç olduğuna dikkati çekerek, “Dernekpazarı'mızın evladı Bakanımız Berat Albayrak’ın ekonomi bakanlığına verilmesi ülke için de hayırlı olmuştur. Sevinçliyiz, bakanımızın ilçemize çok büyük katkıları olmuştur.” ifadelerini kullandı.