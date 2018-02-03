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Bakanlar Arslan ve Özlü Kars'ta

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 19:05 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Kars Valiliğini ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kars Valiliğini ziyaret etti.

Ardahan'daki programlarının ardından Kars'a gelen bakanlar Özlü ve Arslan'ı, Vali Rahmi Doğan, kaymakamlar ve öteki ilgililer karşıladı.

Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Özlü ve Arslan daha sonra makamına geçtikleri Vali Doğan ile bir süre görüştü.

Bakan Arslan, ziyarette, bölgenin önemli değerlere sahip olduğunu ifade ederek, "İlimizin ve bölgenizin sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkartmazsanız sadece söylemde kalır." dedi.

Serhat illerinin bir çok avantaja sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Serhat illeri olarak bir çok avantajı taşıdığımızı hep söylüyoruz, bu avantajlarımızı altyapının yanı sıra sanayinin, endüstrinin önünü açacak yatırımları yaparak ne kadar gün yüzüne çıkartabilirsek bu illerimiz ve bölgemiz konumundan yararlanabilir ve bunu vatandaşımızın lehine yatırım ile istihdam olarak değerlendiririz." dedi.

Arslan, bir süre önce hizmete giren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinden sonra Kars'ta yapımını başlattıkları lojistik merkezinin bu anlamda önemli olduğuna işaret ederek, merkez tamamlandığında kentin, sanayi, lojistik ve sevkıyat anlamında önemli bir konuma geleceğini söyledi.

Bakan Özlü de Kars'ta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Kars'taki Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) geliştirilmesi, büyümesi lazım, yaklaşık 104 hektarlık alanda yer tespiti yaptık, geliştirilecek alan tespiti yaptık, buraların kamulaştırılması 2018 yılında tamamlanacak. Bunun yaklaşık bedeli 30 milyon liradır. OSB'deki yolların asfaltlanması, bakımının yapılması yaklaşık 7 milyon lira maliyetinde olacak. İnşallah OSB'nin yollarını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlar Özlü ve Arslan, Ebul Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret edip kentten ayrıldı.

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