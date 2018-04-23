Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili çocuklar, siz istikbalimiz ve umudumuzsunuz. Size daha büyük ve daha güçlü bir vatan bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
Çavuşoğlu, mesajında, Milli Mücadele yıllarına ait fotoğrafların da yer aldığı bir video paylaştı.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik de Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Daha büyük bir azimle, daha büyük ufuklara." ifadelerini kullandı.
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