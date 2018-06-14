Bakanlar Çelik ve Sarıeroğlu partililerle bayramlaştı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "İki tane bayramımız var, biri Ramazan Bayramı, diğeri demokrasi bayramı. Ramazan Bayramı'nın arifesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arifesi de 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın Adana'ya gelişi." dedi.

Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, herkes yarın bayramın birinci gününde ailesiyle olacağı düşüncesiyle kutlama programını arife gününe aldıklarını söyledi.

Herkesin Ramazan Bayramı'nın mübarek olması temennisinde bulunan Çelik, şöyle konuştu:

"Allah nice bayramlara kavuştursun. İki tane bayramımız var, biri Ramazan Bayramı diğeri demokrasi bayramı. Ramazan Bayramı'nın arifesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arifesi de 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın Adana'ya gelişi. 19 Haziran da demokrasi bayramının arifesi oluyor. Cumhurbaşkanımızın gelişinde İstasyon Meydanı'nı çok güçlü şekilde doldurmalıyız."