Bakanlar Çelik ve Sarıeroğlu partililerle bayramlaştı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "İki tane bayramımız var, biri Ramazan Bayramı, diğeri demokrasi bayramı. Ramazan Bayramı'nın arifesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arifesi de 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın Adana'ya gelişi." dedi.
Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Çelik, burada yaptığı konuşmada, herkes yarın bayramın birinci gününde ailesiyle olacağı düşüncesiyle kutlama programını arife gününe aldıklarını söyledi.
Herkesin Ramazan Bayramı'nın mübarek olması temennisinde bulunan Çelik, şöyle konuştu:
"Allah nice bayramlara kavuştursun. İki tane bayramımız var, biri Ramazan Bayramı diğeri demokrasi bayramı. Ramazan Bayramı'nın arifesindeyiz. İnşallah yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Demokrasi bayramının arifesi de 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın Adana'ya gelişi. 19 Haziran da demokrasi bayramının arifesi oluyor. Cumhurbaşkanımızın gelişinde İstasyon Meydanı'nı çok güçlü şekilde doldurmalıyız."
- "Kapı kapı gezerek seçim kampanyamızı sürdüreceğiz"
Bakan Sarıeroğlu da tüm partililerin Ramazan Bayramı'nın mübarek olması temennisinde bulundu.
Ramazan boyunca oruçların tutulduğunu, ibadetlerin yapıldığını, kutsal ayın rahmet ve bereketinin idrak edildiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"Rabbim inşallah birlik, bereket ve bolluk içerisinde, güzellikleriyle sağlıkla inşallah ramazanın tekrarını nasip eder. Mahalle temsilcilerimizle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanımızın da dediği gibi demokrasi bayramımız 24 Haziran'da, öncesinde 19 Haziran Salı günü saat 17.00'de liderimiz, genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah Adanamızda ağırlayacağız. Herkesten söz aldık, inşallah en güzel, en kalabalık, en coşkulu mitingi Adanamızda gerçekleştireceğiz sizlerin desteğiyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bayramın ilk günü tüm teşkilat mensuplarımız aileleriyle olacaklar. İnşallah bayramın ikinci gününden itibaren çalışmalarımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz. Son bir hafta boyunca durmadan, yorulmadan inşallah kapı kapı gezerek seçim kampanyamızı sürdüreceğiz."
Bayramlaşma törenine milletvekilleri ile parti yöneticileri de katıldı.
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