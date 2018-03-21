Bakanlar farkındalık için sahaya çıktı

İki takım da sahaya üzerinde "Kalbimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Yanındayız" ve "Sporla Hayata +1 Farkla 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla çıktı.

Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarda oynanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın başlama vuruşunu yaptığı müsabakada Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan takımı 9-4 mağlup etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı.

Organizasyona Bakanların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ve bazı milletvekilleri katıldı.

- Bakanların görüşleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, güçlü bir rakiple mücadele ettiklerini ve bozguna uğradıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasındaki ödül töreninde konuşan Bakan Bak, milli sporcuların 15 gün önce kendilerine meydan okuduğunu belirterek, "Bizi maça davet ettiler. Maç tekliflerini kabul ettik. Burada bizi yendiler. Bizimle antrenman maçı yaptılar. Karşımızda çok güçlü bir rakip vardı. Özel sporcular bizi bozguna uğrattı diyebiliriz." diye konuştu.

Sporcuların futbola ve spora olan aşklarıyla kendilerine güzel bir gün yaşattığını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan güzel bir neticeyle gelirler. Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan, güzel bir duygu. Sporun birleştirici gücü bu. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Hem engelliler için yaptığı yasalar hem de ortaya koyduğu çalışmalar var. Kendisi özel sporcularla çok yakın şekilde ilgileniyor. Onlar bizim hayatımızın içinde. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu maçın rövanşını da istiyoruz."