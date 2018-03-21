Bakanlar farkındalık için sahaya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı.
Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarda oynanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın başlama vuruşunu yaptığı müsabakada Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan takımı 9-4 mağlup etti.
Karşılaşmayı Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık yönetirken, Palabıyık'ın yardımcılıklarını günün anısına kadın hakemler Kübra Çetinkaya ve Havva Nur Demir yaptı.
Milli takım sporcuları, maçtan önce asker selamı vererek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine destek verdi.
İki takım da sahaya üzerinde "Kalbimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Yanındayız" ve "Sporla Hayata +1 Farkla 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla çıktı.
Organizasyona Bakanların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ve bazı milletvekilleri katıldı.
- Bakanların görüşleri
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, güçlü bir rakiple mücadele ettiklerini ve bozguna uğradıklarını söyledi.
Karşılaşma sonrasındaki ödül töreninde konuşan Bakan Bak, milli sporcuların 15 gün önce kendilerine meydan okuduğunu belirterek, "Bizi maça davet ettiler. Maç tekliflerini kabul ettik. Burada bizi yendiler. Bizimle antrenman maçı yaptılar. Karşımızda çok güçlü bir rakip vardı. Özel sporcular bizi bozguna uğrattı diyebiliriz." diye konuştu.
Sporcuların futbola ve spora olan aşklarıyla kendilerine güzel bir gün yaşattığını aktaran Bak, şunları kaydetti:
"İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan güzel bir neticeyle gelirler. Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan, güzel bir duygu. Sporun birleştirici gücü bu. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Hem engelliler için yaptığı yasalar hem de ortaya koyduğu çalışmalar var. Kendisi özel sporcularla çok yakın şekilde ilgileniyor. Onlar bizim hayatımızın içinde. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu maçın rövanşını da istiyoruz."
Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasında ayrıca, "Dünya Down Sendromlular Olimpiyatı diyebileceğimiz oyunlar, 2020 yılında Antalya'da yapılacak. 7 spor dalında gençlerimiz burada yarışacak." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da keyifli bir maç yaptıklarını belirterek, "Bu çocuklarımızla futbol oynamaktan onur duyduk. Yenildik ama ezilmedik demeyeceğiz, çünkü ezildik. Hak ettiniz. Ampute ve görme engelliler futbol takımları gibi down sendromlu özel futbolcularımız da destan yazacak. Gerçekten emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gönülden başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise çok keyifli bir maç izlediklerini ifade etti.
Milli takım sporcularının başarılarının devamını dileyen Bakan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnşallah Avrupa'dan kupayla dönmenizi dört gözle bekliyoruz. Her birinin ailesine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ailelerin özverisiyle bugünlere geldiler. Devlet, hükümet ve bakanlık olarak özel sporcularımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde onlara desteğimizi artırarak sürdüreceğiz."
- Anadolu Ajansına plaket
Karşılaşmada forma giyen Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, organizasyona katılımlarından dolayı günün anısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinden plaket aldı.
Protokol üyeleri, milli takım sporcu ve teknik kadrosuna da madalyalarını takdim etti.
Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da günün anısına organizasyona katılan protokol üyelerine özel tişört ve forma verdi.
Madalya ve hediye takdiminin ardından milli takım ve diğer takımın sporcuları, toplu fotoğraf çektirdi.
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