Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabineyi açıkladı. Böylece yeni sistemin ilk bakanlar kurulu kimlerden oluşuyor belli oldu. İşte 9 Temmuz 2018'de açıklanan yeni bakanlar kurulu listesi ve yeni kabinede kim kimdir detaylar... BAKANLAR KURULU 2018 (YENİ KABİNE) Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül kimdir? 1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK’ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesidir. Ankara’da serbest avukatlık yaptı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL’ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit GÜL, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit GÜL, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir. 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçilmiştir.

Abdulhamit GÜL evli ve üç çocuk babasıdır. İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu kimdir? 1969 İstanbul doğumlu olan Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa´da tamamladı. Lise eğitimini Plevne Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek kariyerine ilk olarak 1990 yılında İMKB yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989′da okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Süleyman Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir.

Aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul´da tamamladı. Lise eğitimini Plevne Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Meslek kariyerine ilk olarak 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989’da okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Süleyman Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar kimdir? 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1982 yılında Kara Harp Akademisi'ni tamamladıktan sonra 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı yaptı. Daha sonra 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Tümgeneral olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral olarak Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüttü. 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Kasım 2015'te ABD ile Türkiye ilişkilerinin dönüm noktası niteliğindeki Çuval Olayı'ndan sonra uzun süredir bir Türk Genelkurmay Başkanı'nın İncirlik Üssü'ne yaptığı ilk ziyaret olan ve daha sonra Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nü ziyaret eden eden Akar, ziyaretlerinde pilotların boyunlarına fuları takarak, pilotlara jest yaptı. Aynı yıl NATO Askeri Komite Toplantısı'nda Suriye'de IŞİD'e karşı koalisyon güçleriyle iş birliği yapan PYD'nin terör örgütü olduğunu, PKK'nın Suriye ve Irak'taki iç savaştan faydalanarak uluslararası kamuoyunda meşruiyet kazanmaya çalıştığını söyledi,[3] Hendek operasyonlarının devam ettiği sırada Diyarbakır'a Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte yerinde incelemelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi.[4] 1 Mayıs 2016 tarihinde çatışmaların sürdüğü Mardin, Nusaybin'e de giderek operasyonlara komuta etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrası Akıncı Hava Üssü'nde darbe girişiminde bulunan askerler tarafından rehin tutuldu. 16 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonla kurtarılmıştır. Rehin tutulduğu sürede yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar atandı. Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Selçuk, 1985 yılında Ankara Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Gelişim Psikolojisi) alanında Yüksek Lisans derecesi almış, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda Doktorasını tamamlamıştır. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski başkanıdır. Ayrıca Ziya Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazmaktadır. Bunun yanı sıra Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi gazi eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak da görev almıştır. Ziya Selçuk 21 Mart 2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine geldi ve 8 Mayıs 2008 tarihinde görevinden ayrıldı.

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı’nın’ (TESA) Kurucu Başkanı lan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi’ni kurdu. 1997'de kurulan Medipol, hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca’dır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı. İş hayatına NETAŞ’ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. İş hayatı boyunca enerji ve Telekomünikasyon firmalarında değişik kademelerde yöneticilik yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin (TESAB) kurucuları arasında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümünü nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Uzmanlık görevlerini üstlenmiştir. 2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etmektedir. 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy Mehmet Ersoy 1968 yılında İstanbul'da doğdu. 50 yaşındaki Ersoy lise öğrenciliği yıllarında okul turları düzenleyerek turizm sektörüne adım attı. İkiz kardeşi Murat Ersoy'la birlikte 1991 yılında ETS Tur'u kurdu. Mehmet Ersoy İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İşletme okudu. Mehmet Ersoy, 2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı. Ersoy kardeşler yıllar içerisinde ETS Tur'u Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinden biri haline getirdi. Mehmet Ersoy, Pervin Ersoy'la evlidir. Çiftin iki çocukları bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak Türkiye Cumhuriyeti 12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, üç çocuk babasıdır. Berat Albayrak 1 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Sadık'tır ve aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde yapmıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.

1996 yılında meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılında profesyonel olarak iş hayatına başlamış ve Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atanmıştır.[2] Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak[3], Marmara Üniversitesinde de Bankacılık ve Finansman alanında ders vermekte, birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmektedir.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım'da Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki 64. Hükümet'in Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakan olarak tayin edildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde bu görevine devam etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan 29 Nisan 1960 tarihinde Trabzon’da doğan (58 yaşında) Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 1985'te inşaat müdehdisi olarak göreve başlayan Turhan, çeşitli kademelerde görev alması sonrasında 2003'te Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Turhan 2005'ten itibaren ise vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürlüğü görevine 2006'da asaleten atandı. 29 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla görevinden alındı. Aynı yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı danışmayı olarak görev yapmaya başladı. Cahit Turhan, Ekim 2015'te Danıştay üyesi olarak atanmıştı. Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler köyünde doğdu. Aslen Yörük'tür. Özel H. Emin Paşa Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra burs ile ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne girdi. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu ile Londra Ekonomi Okulu'nda "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesidir. 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimleri'nde Antalya milletvekili seçildi. Partide "dış ilişkiler başkan vekili" olarak görev aldı.[5] 2010 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi[6]. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra, 2013 yılında "Türkiye-ABD parlamentolar arası dostluk grubu başkanı" oldu. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı.

29 Ağustos 2014 tarihinde Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62'inci hükümettte "dışişleri bakanı" olarak görevlendirildi. 13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı" oldu. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64'üncü hükümette yeniden "dışişleri bakanlığı" görevine atandı. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65'inci hükümette de dışişleri bakanlığı görevine devam etmektedir. Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk Zehra Zümrüt Selçuk KADEM Ankara temsilcisidir. KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu. KADEM'in resmi sitesinde vakıf şu şekilde tanımlanmaktadır: "KADEM VAKFI, Türkiye genelinde açtığı yurtlar aracılığıyla genç kadınların sosyo-kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik alanda üretken bireyler olmalarını teşvik etmek üzere Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından 2015 yılında kuruldu. "2015 yılında Elazığ, Zonguldak ve Denizli yurtları açılmış, 2016-2017 yıllarında başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline yayılan yurt yapılanmasıyla yurt sayısı 10’a çıkmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise çalışmalarını sürdürdüğü yurtlar ile birlikte bu sayının iki katına çıkartılması hedeflenmektedir."

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli 1973 yılında İzmir’de doğan Bekir Pakdemirli, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank Varank, 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Yedikule İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Varank, eğitimini sürdürmek üzere ABD'ye gitti. Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı. Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye'ye dönen Varank, Başbakanlık'ta çalışmaya başladı ve 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.