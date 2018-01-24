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Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 05:30 | Son Güncelleme 46 dakika önce

- Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da yapılacak

Bakanlar Kurulunun, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da verilecek.

Kanunun ikinci maddesine göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 24 Aralık'ta yapılacak.

(AA)

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