Bakanlar Kurulu kararı

Bakanlar Kurulunun, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 8 Haziran'da verilecek.
Kanunun ikinci maddesine göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 24 Aralık'ta yapılacak.
(AA)
Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar
Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste
Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'
Öldükten 3 ay sonra dirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum