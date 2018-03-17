HABER

Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 02:18 | Son Güncelleme

Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş" olarak bilinen Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Muş'un Malazgirt Ovası, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak tarihli yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 5 Şubat'ta alındı.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" Bakanlar Kurulu kararı Malazgirt Ovası muş Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş Arin açıklaması: O iddia gerçek dışı

TSK'dan flaş Arin açıklaması: O iddia gerçek dışı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye

Son dakika! Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.