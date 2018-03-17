Bakanlar Kurulu kararı

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun, kentsel dönüşüm ile gelişim proje alanı ilanına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Atakum ilçesine bağlı Kamalı Mahallesi sınırları içinde kalan bazı belirli alanların, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.