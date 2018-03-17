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Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 02:41 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ve Kaş ilçelerine bağlı bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Antalya'nın Alanya ve Kaş ilçelerine bağlı bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun, "kesin korunacak hassas alan" ilanına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alanya ve Kaş ilçelerinde bazı belirli alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tespiti yapıldı.

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