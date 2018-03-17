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Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Develi ilçesi Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Abdulbaki ve Everek Camikebir mahallelerinde bazı bölgelerin riskli alan ilan edilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri'nin Develi ilçesi Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Abdulbaki ve Everek Camikebir mahallelerinde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Develi ilçesi Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Abdulbaki ve Everek Camikebir mahalleleri sınırları içinde kalan bazı bölgeler riskli alan olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19 Ocak tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre alındı.

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