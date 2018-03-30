HABER

Ankara'da bazı alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 06:17 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da bazı alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Bakanlar Kurulunun kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 MAHALLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI OLDU

Buna göre, yayımlanan kroki ile koordinatları belirlenen Gölbaşı ilçesi sınırları içinde bulunan Koparan ve Tulumtaş mahallelerindeki belirlenen alanların, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
Tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı! Tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Bakanlar Kurulu Gölbaşı Kentsel Dönüşüm Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 29 Mart - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları: Tam 1 milyon 741 bin lira!

Süper Loto sonuçları 29 Mart - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları: Tam 1 milyon 741 bin lira!

Temel Karamollaoğlu için olay benzetme: Yerli ve milli Che Guevara!

Temel Karamollaoğlu için olay benzetme: Yerli ve milli Che Guevara!

Adana'da terör örgütüne şafak baskını!

Adana'da terör örgütüne şafak baskını!

Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (30 Mart Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (30 Mart Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Yeni sistem şekilleniyor! Devlette de CEO dönemi başlıyor

Yeni sistem şekilleniyor! Devlette de CEO dönemi başlıyor

Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.