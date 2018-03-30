Ankara'da bazı alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Bakanlar Kurulunun kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 MAHALLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI OLDU



Buna göre, yayımlanan kroki ile koordinatları belirlenen Gölbaşı ilçesi sınırları içinde bulunan Koparan ve Tulumtaş mahallelerindeki belirlenen alanların, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.