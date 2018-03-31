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Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 06:24 | Son Güncelleme

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İkitelli (Atatürk) Mahallesi'nde bazı bölgelerin riskli alan ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İkitelli (Atatürk) Mahallesi'nde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Küçükçekmece ilçesi İkitelli Mahallesi sınırları içinde kalan bazı bölgeler riskli alan olarak belirlendi.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 8 Ocak tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre alındı.

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