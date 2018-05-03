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Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 04:38 | Son Güncelleme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Yiğitler Barajı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan İzmir-Kemalpaşa Yiğitler Barajı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 21 Mart tarihli yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 9 Nisan'da toplanan Bakanlar Kurulunca verildi.

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Bakanlar Kurulu DSİ izmir Kemalpaşa Resmi Gazete Yiğitler Barajı

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