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Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 06:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 4 Nisan 2018 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin (b) bendine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulunca verildi.

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Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Koruma Özel Hareket Resmi Gazete

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