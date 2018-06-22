HABER

Bakanlar Kurulu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca dost veya müttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon ABD doları olarak belirlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından dost veya müttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon ABD doları olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından 3212 Sayılı Kanun kapsamında 2018 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon ABD doları olarak belirlendi.

Uluslararası bir anlaşma yapılmadan hibe edilebileceği değerlendirilen malzeme/hizmetler ise şöyle:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa vermesi şartıyla 3'üncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 Sayılı Kanun kapsamında yayınlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,

Birinci madde kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,

Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,

Süresi 4 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler,

Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri."

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda halka seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda halka seslendi
Bakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı olduBakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu kararı İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.