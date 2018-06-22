İçişleri Bakanlığı tarafından dost veya müttefik devletlere mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon ABD doları olarak belirlendi.
İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından 3212 Sayılı Kanun kapsamında 2018 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit, 3 milyon ABD doları olarak belirlendi.
Uluslararası bir anlaşma yapılmadan hibe edilebileceği değerlendirilen malzeme/hizmetler ise şöyle:
"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa vermesi şartıyla 3'üncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 Sayılı Kanun kapsamında yayınlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,
Birinci madde kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,
Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,
Süresi 4 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler,
Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri."
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