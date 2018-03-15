Bakanlar Kurulu kararları

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile bağlantı ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Tıp Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Tıp Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Fakültesi kapatıldı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması kararlaştırıldı.

Bu arada, söz konusu yüksekokulun kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Öte yandan, İstanbul'da bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunun merkezinin İzmir'e taşınması ve adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi kararı alındı.